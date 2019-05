Delfín derrotó 2-1 a Liga de Quito en el estadio Jocay en un cotejo intenso

LEA TAMBIÉN

Delfín SC jugó más de la mitad del segundo tiempo con 10 jugadores tras la expulsión de Roberto Ordóñez, al minuto 54. A pesar de tener un jugador menos en la cancha, los ‘cetáceos’ se impusieron 2-1 a Liga de Quito en el estadio Jocay de Manta, este 12 de mayo del 2019. Los ‘albos’ también terminaron el compromiso con un jugador expulsado.

Los goles de la victoria del equipo de Manta los marcaron: Roberto Ordóñez (6’) y Robert Burbano (48’). El único tanto de la ‘U’ lo convirtió Rodrigo Aguirre (2’).



Se jugaban dos minutos del primer tiempo y Liga de Quito ya se adelantó en el marcador. En un contragolpe, el uruguayo Rodrigo Aguirre recibió un pase de José Ayoví en el borde del área chica y con un sutil remate, que desubicó al arquero Pedro Ortiz, marcó el primer gol del compromiso y de los 'albos'.



Pero la ventaja en el marcador solo le duró cuatro minutos a la 'U'. Al 6', Roberto Ordoñez recuperó un esférico cerca de la mitad del campo de juego, superó la marca de los defensas con su fuerza y con un potente disparo esquinado marcó el 1-1.



El empate en el marcador hizo que el compromiso aumente en intensidad. Roberto Ordoñez no paraba de buscar la portería rival, superando a los zagueros de la 'U' con su velocidad y potencia. En cuanto a Liga, el jugador que más trataba de llegar a la portería contraria era Jefferson Orejuela.



Pasados los primeros 25 minutos el partido perdió claridad. La 'U' no podía llegar a la portería de Ortiz, gracias al buen trabajo de los defensas 'cetáceos'. En el lado de Delfín, los delanteros trataban de marcar con llegadas por las bandas que no podían ser concretadas frente al arco.



En el inicio del segundo tiempo, fueron los locales quienes consiguieron adelantarse en el marcador con un gol en los primeros minutos. Al 48', tras un error del defensa blanco Carlos Rodríguez, Robert Burbano tomó el balón y con un potente remate desde el borde del área marcó el segundo para los de Manta.



Cuando los 'cetáceos' eran mejores en el campo de juego, se quedaron con diez jugadores. El goleador Roberto Ordóñez recibió una segunda tarjeta amarilla por una fuerte entrada en contra de Édison Realpe y fue expulsado. La primera amonestación la había recibido a los 29 minutos del primer tiempo.



A pesar de la inferioridad numérica, Delfín SC no renunció al ataque y tuvo dos opciones claras de ampliar la ventaja. La primera una acción de William Riveros que pasó muy cerca del vertical izquierdo del arco de Gabarinni y la segunda una acción de Carlos Garcés que fue anulada por una posición adelantada.



Los 'cetáceos' terminaron el compromiso siendo el claro dominador de las acciones, aunque la diferencia pudo ser mayor cuando la 'U' también se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Édison Realpe. El resultado final fue victoria de los locales 2-1.



Con este resultado, los de Manabí sumaron 26 puntos en la LigaPro y podrían terminar la fecha 13 en el segundo lugar si Universidad Católica y Emelec pierden sus respectivos compromisos.

