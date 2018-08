David Silva deja la selección española después de 12 años de éxitos

LEA TAMBIÉN

El centrocampista David Silva anunció este 13 de agosto del 2018 su marcha de la selección española de fútbol después de 12 años en los que marcó una época. El jugador del Manchester City, de 32 años, escribió una emotiva carta en Twitter en la que comunicó su decisión.

"Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargada de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", señaló.



Silva formó parte de la generación más brillante del fútbol español, que enlazó la conquista de las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. El mediocampista ofensivo jugó 125 partidos desde su debut en noviembre de 2006 ante Rumanía y anotó 35 goles.



Su adiós se produjo en el Mundial de Rusia, donde España quedó eliminada en octavos de final ante la selección anfitriona. "Sin duda, es una de las elecciones más difíciles de mi carrera que comunico con agradecimiento y humildad", escribió Silva.



"La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona desde las categorías inferiores". La marcha de Silva deja a Luis Enrique, el nuevo entrenador de España, sin uno de los habituales de la selección en la última década.



Su marcha se suma a la de Gerard Piqué, que el fin de semana confirmó que no seguirá jugando como internacional español. El estreno de Luis Enrique con la "Roja" será el 8 de septiembre ante Inglaterra en Wembley por el comienzo de la Liga de Naciones de Europa.