El técnico Tabaré Silva ofrece aplicar disciplina y clasificar a los ‘playoffs’ con Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Tabaré Silva fue presentado este martes 4 de junio del 2019 como técnico del Deportivo Cuenca hasta diciembre próximo. El presidente del club, Claudio Peñaherrera, dio la bienvenida y deseó éxitos en su cargo.

Ante las insistentes preguntas sobre la indisciplinaría registrada desde la temporada pasada en el plantel, Silva aseguró que conoce del particular y que hablará con los futbolistas. “Sin disciplina no se puede llegar a objetivos importantes… Vamos a trabajar para que a ellos les vaya mejor, trataremos de generar un compromiso con los muchachos”.



El extécnico del Deportivo Quito y Aucas contó que nunca dejó de hacer un seguimiento del fútbol ecuatoriano. Por eso, está seguro de que Deportivo Cuenca tiene un buen plantel de jugadores. “De lo contrario no estaría aquí”. Él recordó que el equipo azuayo tuvo buenos resultados en las seis primeras fechas de la LigaPro.

El presidente Claudio Peñaherrera presentó al nuevo cuerpo técnico de #DCuenca encabezado por el profesor Tabaré Silva, quien trabajará con Jerson Stacio como Asistente y Xavier Solis como Preparador Físico. Bienvenidos al #ExpresoAustral pic.twitter.com/BCMwxFPdMA — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) 4 de junio de 2019





Silva reiteró que la idea es clasificar a los ‘playoffs’ y con ese reto asumirá el cargo este miércoles 5 de junio, desde las 10:00, en el complejo de Patamarca. Allí dialogará con los jugadores y les hará conocer sus códigos de convivencia dentro del plantel.



El DT uruguayo estuvo acompañado de Jerson Stacio y Xavier Solís, profesionales ecuatorianos que estarán como asistente técnico y preparador físico, en ese orden. A ellos se sumará Pablo Parra, como preparador de arqueros. Todavía no está confirmada la continuidad del médico Vicente Brito, quien se vinculó a la Tricolor para la Copa América.