Cristiano Ronaldo da positivo a un segundo test de coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El futbolista Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo a un test de coronavirus, informó el periódico portugués Correio de Manha, este jueves 22 de octubre del 2020. Según el rotativo, el delantero de la Juventus se sometió a una prueba PCR para obtener el permiso de la UEFA y participar en la Champions League.

La información se da a conocer en el momento en el que el equipo italiano tenía previsto solicitar a la UEFA el permiso para que el astro portugués sea habilitado para el partido de la 'Juve' contra el Barcelona, el próximo 29 de octubre. Con ese resultado, el futbolista se perderá el encuentro.



La prueba era el último requerimiento de la UEFA para permitirle el regreso a las canchas pero al dar positivo, deberá iniciar otra cuarentena, después del aislamiento en el que ya se encuentra Cristiano en su casa de Turín.



Este es el segundo examen al que se somete el jugador, luego de que el pasado 13 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol confirmara que Cristiano se contagió con el coronavirus. Tras el resultado a la prueba de covid-19, el futbolista fue separado de la Selección de ese país y no jugó ante Suecia.



Tras el resultado de CR7, los jugadores del combinado portugués fueron sometidos a pruebas, pero todos dieron un resultado negativo.



El pasado 20 de octubre, la agencia EFE informó que el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, criticó a Ronaldo por una supuesta violación del protocolo sanitario en el país. "Estos grandes campeones se sienten por encima de los demás".



Lo dijo después de que Cristiano tachara de "totalmente falsas" las acusaciones recibidas la semana pasada por Spadafora por haber violado el protocolo sanitario el 5 de octubre, cuando dejó el confinamiento del Juventus, para concentrarse con la selección portuguesa.



"El dato objetivo es que cuando dejó nuestro país para concentrarse con la selección (portuguesa) ha violado el protocolo y de hecho se ha abierto una investigación en la Fiscalía de la República italiana, no en la Fiscalía deportiva. No debía ir a Portugal", manifestó el Ministro italiano.