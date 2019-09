Cristiano, Messi y Van Dijk, finalistas al premio FIFA 'The Best'

LEA TAMBIÉN

La FIFA confirmó este lunes 2 de septiembre del 2019 que el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Leo Messi y el holandés Virgil Van Dijk son los tres finalistas al premio 'The Best', que se entregará el próximo día 23 en el teatro La Scala de Milán.

Los delanteros del Juventus y del Fútbol Club Barcelona, repiten, junto al defensa del Liverpool, como candidatos al galardón de la FIFA días después de haberlo hecho en la Gala de la UEFA en Mónaco, donde Virgil van Dijk logró la distinción como el mejor de la temporada pasada, en la que fue campeón de Europa y mejor jugador de la final disputada en Madrid.



Hace un año el premio 'The Best' fue para el croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, que se impuso en la votación al exmadridista Cristiano Ronaldo, con quien había conquistado meses antes la decimotercera 'Champions' del club, y al egipcio Mohamed Salah, subcampeón de ésta el año paso.



Modric obtuvo entonces el 29,5 % de los votos, Cristiano el 29,08% y Salah el 11,23%.



En categoría femenina as tres finalistas son la inglesa del Olympique de Lyon (FRA) Lucy Bronze, ganadora también el pasado 29 de agosto en Mónaco del galardón de la UEFA, y las estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Reign), que se proclamaron campeonas del mundo este año en Francia.

Los finalistas al Premio #TheBest Entrenador de Fútbol Masculino son:



Pep Guardiola

Jürgen Klopp

Mauricio Pochettino





El premio al mejor técnico de la temporada saldrá del trío que forman el español Pep Guardiola, al frente del Manchester City inglés, el alemán Jurgen Klopp, responsable del Liverpool (ING) que ganó la Liga de Campeones ante el Tottenham (ING) del argentino Mauricio Pochettino, también candidato.



Las finalistas al galardón de mejor entrenador de fútbol femenino son la seleccionadora de Estados Unidos, Jill Ellis, campeona del mundo tras la victoria de su equipo sobre Holanda en la final del campeonato disputado en Francia, a cuyo término anunció su retirada, Phil Neville, técnico del combinado inglés, y la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de su país.

El meta brasileño del Liverpool, Alisson Becker, elegido recientemente mejor portero europeo, estará en la terna de finalistas al premio de mejor portero, junto al alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, y el brasileño del Manchester City, Ederson.



Las aspirantes en categoría femenina serán la chilena del PSG, Christiana Endler, la sueca Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburgo) y la holandesa Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético de Madrid).



El premio Puskas al mejor gol tendrá como candidatos a Leo Messi, por el tercer tanto que marcó en la victoria liguera del Bara sobre el Betis (1-4) el pasado 17 de marzo, junto al colombiano Juan Fernando Quintero, por el anotado con River Plate contra Racing en la Superliga Argentina el 10 de febrero, y al húngaro Dániel Zsóri en el Debrecen-Ferencvaros de la primera división húngara también en febrero.



Los usuarios de fifa.com podrán votar hasta el 23 de septiembre para elegir al ganador del premio al aficionado, al que optarán la brasileña Silvia Grecco, el uruguayo Justo Sánchez y los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino.



La primera describe a su hijo ciego todos los partidos del Palmeiras y el segundo, seguidor de Cerro, asiste a todos los encuentros del rival de éste, Rampla, el equipo de su hijo fallecido en un accidente de tráfico cuando regresaba del fútbol.



La FIFA tiene previsto hacer públicos el próximo día 5 los 55 nombres preseleccionados a formar el once del año FIFA FIFPro.