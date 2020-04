Cristhian Noboa pensó en retirarse del fútbol tras la lesión que sufrió en el 2018

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Cristhian Noboa vive en el PFC Sochi un gran momento. Es titular y uno de los principales referentes del equipo. Pero hace dos años, el guayaquileño pensó en retirarse del fútbol por completo.

El Zenit de San Petersburgo, uno de los clubes más poderosos de Rusia, había adquirido sus derechos. El guayaquileño llegaba como figura, pero le costó ganarse un cupo en el once titular.

Cuando se asentó en la plantilla y empezó a mejorar, sufrió una fuerte lesión que le impidió terminar la temporada.

“Me rompí toda la rodilla, ligamento cruzado, posterior y anteriores. Se me hizo pedazos. Fue en el Zenit, justo cuando había recuperado mi mejor nivel”, recordó Noboa.

Noboa tardó en recuperarse. Con fisioterapia y trabajos específicos logró volver a las canchas, pero el proceso fue dificil.

"Me costó muchísimo, sentía molestias, dolor y que no estaba listo. En muchos momentos sentí que tenía que terminar mi carrera, que no volvería a jugar al mismo nivel”, recordó el 'Zar'.

Tras la lesión, Noboa regresó cedido al Rubin Kazán, club donde es leyenda y uno de los jugadores más aplaudidos. Pero tampoco le fue bien. Le costó volver a su nivel.

A finales de la temporada pasada, el Sochi lo fichó. En ese club se fue consolidando. Ha disputado 16 partidos de titular y ha marcado 4 goles. Una continuidad que no tenía desde el Rostov, en el 2017.



“Hubo una persona a lado mío que me decía que esté tranquilo, que ya volvería y que lo que sentía era normal. Ahora estoy volviendo a mi mejor nivel”, dijo el mediocampista.