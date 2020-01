Los 'cracks' ausentes del Preolímpico sudamericano en Colombia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las selecciones sudamericanas pelearán por dos cupos a Tokio 2020 sin sus mayores promesas. Lejos de Colombia, las perlas de la región verán a sus compatriotas batirse ante la negativa de sus clubes a prestarlos para el torneo Preolímpico.

Las escuadras están facultadas para no ceder a sus jugadores Sub 23 a competencias cuya organización no dependa de la FIFA, como el certamen que inicia el sábado.



A continuación una selección de grandes ausentes.

Argentina

La estrella del Inter de Milán Lautaro Martínez verá la competición desde Italia. Los 'nerazzurri' se abstuvieron de prestarlo y el codiciado delantero de 22 años, sexto goleador del Calcio con diez tantos, se perfila como una de las grandes bajas del Preolímpico.



Los albicelestes tampoco contarán, por las mismas razones, con el defensa Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund/Alemania) y el volante Lisandro Martínez (Ajax/Holanda) .

Es TREMENDO lo que está jugando Lautaro #Martínez! Un goleador con mucho juego, mucha potencia y mucha entrega.



Además encontró a #Lukaku, que es el socio ideal.



Me parece que le queda poco en el #Inter... pic.twitter.com/0lX6BUniz4 — VARE ⚽ (@tomasvarela22) January 11, 2020

Bolivia

Ramiro Vaca era la carta de mayor peso de la Bolivia de César Farías. El habilidoso volante de The Strongest, que no lo prestó, ya ha tenido rodaje en la selección de mayores, incluida la Copa América-2019. En cuatro juegos anotó un gol.

Brasil

Las principales bajas de los campeones olímpicos viven en España. El Real Madrid les bajó el pulgar a los atacantes Rodrigo y Vinicius Jr, dos habituales convocados por Zinedine Zidane.



Peleando Liga de Campeones y en el tercer puesto del campeonato español, el Atlético de Madrid optó por dejar a uno de sus hombres revelación: el lateral Renan Lodi, titular indiscutible para Diego Simeone.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. (c), golpea el balón ante los jugadores del Levante en el estadio Ciutat de Valencia. Foto: Kai Försterling / EFE

Chile

Los bloqueos a Bernardo Redín se cuentan por tres. El portero titular, Gonzalo Collao, no estará en Colombia por su llegada reciente al Extremadura español. Al delantero Víctor Dávila el Pachuca mexicano no lo cedió y el Udinese italiano hizo lo mismo con el central Francisco Sierralta.

Colombia

Con una floja preparación, en la que solo ha ganado dos partidos de siete, la Colombia de Arturo Reyes sentirá las ausencias de varios portentos que ya han mostrado su valía.



El defensa y capitán Carlos Cuesta (Genk/Bélgica) , el volante Kevin Agudelo (Génova/Italia) , y los atacantes Luis Díaz (Oporto/Portugal) , Luis Sinisterra (Feyenoord/Holanda) y Juan Camilo Hernández (Mallorca/España) , goleador cafetero en el mundial sub-20 de Polonia.

Ecuador

Jorge Célico removió a la fuerza la nómina que le otorgó a Ecuador el bronce en Polonia.



Emelec y Aucas no prestaron a sus jugadores, por lo que se quedaron afuera el defensa Bryan Carabalí y los atacantes Bryan Cabezas y Joao Rojas. El Osasuna español bloqueó al zaguero Pervis Estupiñán y el Sporting de Lisboa al goleador Gonzalo Plata.



Además, el Querétaro mexicano impidió la concentración del mediocampista Jonathan Perlaza, quien ya estaba inscrito.

Paraguay

En comparación con sus adversarios, Ernesto Marcucci tuvo más suerte. El entrenador de Paraguay solo tuvo que suplir, por los bloqueos, a Sebastián Ferreira, delantero promesa del Monarcas de Morelia.



El cuadro mexicano pagó 2,5 millones de dólares en 2018 por el 80% del pase del delantero de 21 años, luego de que la temporada anterior anotara 15 goles en la liga guaraní.



Perú

Comandado por el histórico Nolberto Solano, Perú tendrá una baja sensible aunque por un caso de indisciplina.



El 'Ñol' separó al extremo Kevin Quevedo, segundo máximo artillero con 11 goles de la liga peruana en 2019 y máxima figura del subcampeón Alianza Lima. Era la máxima figura inca.

Uruguay

La médula uruguaya está golpeada. Gustavo Ferreyra no contará con dos hombres que marcan diferencia en Europa: Federico Valverde, la joya insustituible del Real Madrid, y Rodrigo Bentancur, la alternativa de Maurizio Sarri en Juventus.

Rodrigo Bentancur (centro), jugador de la Juventus, durante el partido de fútbol de la Serie A italiana ante Fiorentina. Foto: Archivo / EFE

Venezuela

Amleto Bonaccorso tendrá dolores de cabeza para cubrir la portería vinotinto. El titular en el subcampeonato mundial sub-20 de 2017 y de la mayores, Wuilker Faríñez, seguirá entrenando con Millonarios de Colombia.



Su suplente, Joel Graterol, tampoco acudirá por prepararse para la Libertadores y la liga con América de Cali.