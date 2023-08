Consecuencias de la Constitución del 2008

En homenaje a: Fernando Villavicencio, General Gabela, Bosco Wisum, José Tendetza, etc., asesinados por exigir ética a los políticos la mayoría de las personas, que buscamos un país sin corrupción y sin narcopolítica, debemos unirnos. La Constitución de 2008, fomentó el narcotráfico y la delincuencia organizada internacional. En lugar de establecer, por igual, responsabilidades y derechos de las personas, promueve derechos para los delincuentes. Las leyes derivadas de esa Constitución garantizan impunidad a los corruptos de alto rango de los gobiernos de Correa, Moreno y Laso.

Tiene doble discurso. Manipula los sentimientos de la juventud ecologista. Engaña a las nacionalidades indígenas. Es falso que es un estado plurinacional. En el artículo 1, primero define al estado como unitario y solo después de algunas palabras retóricas señala que es plurinacional. No contiene la expresión que el gobierno es alternativo. En el artículo 2, al definir sobre la lengua señala que el castellano es el idioma oficial. La oficialidad del kichwa y el shuar es solo para un aspecto: la interculturalidad. No es ecologista, pues el artículo 407 permitió la destrucción del Yasuní. La consulta previa a las nacionalidades no es vinculante. La educación bilingüe ya no es de las nacionalidades. El artículo 344 la somete a la rectoría del Ministerio de Educación.

Ante eso, debe existir una consulta popular para restablecer, transitoriamente, la Constitución del 1998 realizando algunas mejoras. Así se eliminará el Consejo de Participación Ciudadana que ha servido para la toma del poder total por parte del correísmo en su afán de eternizarse en el Poder, con pseudo elecciones, al estilo Castros, Maduro, Ortega. Los líderes del correismo quieren una Constituyente para asegurarse más impunidad e incluir reelección indefinida. Son cínicos, después de que persiguieron y difamaron a Fernando Villavicencio, ahora dicen solidarizarse con la familia.