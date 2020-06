La Conmebol presentó el protocolo sanitario a las 10 asociaciones miembro para reactivar el fútbol en la región

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una propuesta de protocolo sanitario a los 10 países asociados para coordinar de manera segura el retorno de la actividad deportiva en la región.

El anuncio lo dio a conocer por medio de sus cuentas oficiales al mediodía del jueves 18 de junio del 2020: “¡El fútbol está más cerca! CONMEBOL presentó un protocolo para entrenamientos, viajes y torneos a los países miembro. La propuesta no implica fechas ni plazos. Es un aporte para que vuelva el fútbol, cuidando la salud de todos”, publicó en sus cuentas oficiales.



De momento no existen detalles sobre dicho protocolo, aunque se espera que el viernes 19 de junio el organismo amplíe la información sobre su contenido.



El protocolo sanitario y deportivo fue elaborado con la ayuda de los departamentos médicos de las diferentes asociaciones. Mediante videoconferencia se reunieron el 4 de junio.



“Preservando la salud con las recomendaciones indicadas, el fútbol volverá a Sudamérica y los torneos Conmebol se jugarán, ya que los partidos se resuelven en el campo de juego”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la institución, a propósito del encuentro virtual.



Osvaldo Pangrazio, presidente de la comisión médica de Conmebol, lideró la reunión. En ella se establecieron pautas a seguir para reanudar los distintos torneos. Todas las medidas a implementarse dependerán del avance de la pandemia en cada país.



Tras el encuentro, Gonzalo Belloso, secretario general, sostuvo que en el organismo había optimismo de cara al futuro. “Creemos que en septiembre se podría volver a jugar en toda Sudamérica. Tal vez, en algunos lugares, antes”, manifestó en Radio Continental Corrientes de Argentina.



Si bien Conmebol señaló en el anuncio de hoy que “la propuesta no incluye ni fechas ni plazos”, la intención es retomar los cotejos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana a finales de septiembre e inicios de octubre.



De momento, Brasil será el primer país que vuelva a la actividad. Esta noche, el compromiso entre Flamengo y Bangú en el mítico estadio Maracaná marcará el regreso progresivo de las diversas competiciones.



Paraguay, Ecuador y Chile aspiran a hacer lo mismo en julio. En el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay y Perú todavía no tienen una fecha tentativa.