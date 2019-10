La Conmebol confirmó que la fecha de este 12 de octubre de la Copa Libertadores Femenina se aplaza

LEA TAMBIÉN

Las fuertes movilizaciones que se dieron en Quito este sábado 12 de octubre del 2019 motivó a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidiera aplazar la jornada de este mismo día en la Copa Libertadores Femenina.

A través de un comunicado oficial, el ente sudamericano justificó que la decisión se la tomó tras una reunión con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y las autoridades locales.



Por ello, "serán reagendados los encuentros de la jornada" de este sábado, donde debían darse los partidos entre Corinthians vs. Ñañas (Ecuador), Santiago Morning vs. Urquiza, América de Cali vs. Libertad-Limpeño y Majes vs. Independiente Medellín. Los encuentros se desarrollan en los estadio Atahualpa y Rodrigo Paz.



La Conmebol precisó que las autoridades locales "no pueden garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de los partidos. Los mismos será reubicados posteriormente, tras una nueva evaluación con las autoridades...".



Durante la primera jornada, del pasado viernes 11 de octubre y que sí se disputó con normalidad, Wila venció 2-1 a Peñarol, Colo Colo cayó 3-2 ante Cerro Porteño, Deportivo Cuenca ganó 3-1 a Estudiantes de Caracas y Ferroviarias goleó 10-1 a Mundo Futuro.