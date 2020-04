El colombiano Sebastián Pérez aún tiene una deuda por cobrar en Barcelona

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El volante Sebastián Pérez aseguró a un medio de comunicación colombiano que Barcelona SC aún mantiene una deuda pendiente con él, luego de su paso por el club durante el 2019.

En una entrevista para el programa El Vbar de Radio Caracol, el colombiano de 27 años manifestó que, pese a no querer hablar del tema económico para evitar un enfrentamiento con los hinchas, los amarillos todavía le adeudan montos correspondientes a la temporada que permaneció a préstamo en el club.



“Vas a hacer que me odien más de lo que me odian (los hinchas de Barcelona). En una oportunidad, por decir la verdad, empezaron a insultarme. Pero bueno. Uno entiende al hincha porque es muy difícil cuando te hablan de irregularidad en tú equipo, por eso prefiero no hablar del tema. En este momento tenemos una deuda, pero toda se va solucionando”, comentó el ex internacional con su selección.



Pérez jugó en 28 compromisos con Barcelona y marcó un solo gol. Fue en la semifinal de ida ante Delfín por la Copa Ecuador. Con los amarillos tenía un contrato firmado hasta junio de este año. “En Ecuador tuve un muy buen año. Barcelona es un equipo grande. Jugué un poco más de 25 partidos. Me sentí muy cómodo, con muy buen nivel”.



Uno de los motivos de la anticipada salida del volante de filas amarillas, fue el deseo del jugador de retornar a Argentina y ganarse un lugar en Boca Juniors, club dueño de su pase.



Pérez rescindió su contrato con los amarillos en mutuo acuerdo con la directiva. Antes de la paralización de las actividades deportivas por la pandemia del coronavirus, el colombiano se encontraba entrenando bajo las órdenes de Miguel Ángel Ruso, entrenador de los 'Xeneixes'.

placeholder