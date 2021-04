El COE advierte que sí suspenderá partidos de los torneos Conmebol en caso de positivos de covid-19

Los clubes ecuatorianos podrán recibir a equipos extranjeros para sus partidos de los torneos Conmebol (Copa Sudamericana y Copa Libertadores), siempre y cuando los miembros de las delegaciones visitantes den negativo en las pruebas de covid-19, que se realicen dentro del país.

Así lo informó el titular del Ecu 911 y miembro del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata. Según el funcionario, el organismo puede volver a suspender juegos, en caso de que estos representen algún riesgo epidemiológico.



“Si un equipo da positivos en el aeropuerto, ese partido no se juega. Es una decisión que podríamos tomar en estado normal, no solo estado de excepción”, aclaró Zapata, en una entrevista para radio I99.



Adelantó que este 12 de abril de 2021 sostendrán una reunión con representantes de la LigaPro y de los clubes, para analizar el pedido que realizaron la semana pasada. Los equipos quieren que se les permita jugar y garantizan cumplir con las medidas de bioseguridad.



Los equipos brasileños son los que mayor riesgo representan, debido al alto nivel de contagio y las condiciones de la emergencia en ese país.



El pasado 9 de abril, la Conmebol realizó el sorteo de sus torneos. Liga de Quito debe jugar ante Fluminense por la Copa Libertadores, mientras que por la Copa Sudamericana, Aucas debe enfrentar a Atlético Mineiro y Emelec a Bragantino.



Barcelona, por su parte, podría enfrentarse a Santos en la Libertadores, mientras que Independiente del Valle, de clasificarse a la etapa de grupos, se mediría al Palmeiras.



Como antecedente, el COE suspendió el partido que debía jugar Independiente del Valle ante Gremio, por la ida de la fase tres de la Libertadores. El juego finalmente se trasladó a Paraguay y los de Sangolquí se impusieron por 2-1.



“Si es uno, dos o tres (los contagiados); no se juega. En un avión comercial, nadie comparte nada, usan la mascarilla; pero en el chárter, los futbolistas comparten todo. Es un tema de alto riesgo. Si todos vienen negativos, se hace la burbuja del aeropuerto al hotel, y de ahí al estadio”, añadió Zapata.