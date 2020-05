Clubes buscan opciones para socios y abonados ante la pandemia del covid 19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La iniciativa Tarjeta Liguista marcó un récord en sus registros, por la venta de abonos para la temporada 2020. Hasta febrero, el cuadro albo vendió 9 600 cupos para que los hinchas puedan asistir a los partidos que se disputen en el estadio Rodrigo Paz.

Carlos Flores, a cargo de la iniciativa, contó que se habían propuesto vender 10 000 abonos para la actual temporada y aunque no se cumplió, la cantidad que alcanzaron representa una cifra insuperable desde el arranque del proyecto, en el 2001, cuando la iniciativa se denominaba ‘Superhincha’.



Sin embargo, la paralización del campeonato, por la emergencia sanitaria del covid-19, frustró la planificación de los aficionados albos, que pagaron por adelantado para garantizar un puesto en el escenario de Ponciano. El club generó USD 1 millón gracias a la venta de abonos.



La LigaPro analiza la posibilidad de que cuando el fútbol se reinicie, sea sin público, para evitar contagios del covid-19. Flores contó que el equipo capitalino espera una decisión oficial, para determinar las alternativas que presentarán a sus abonados.



“Es probable que los beneficios de la tarjeta sean renovados automáticamente para la temporada 2021, el hincha solo deberá recargar los partidos a los que asistió este año por el torneo local y la Copa Libertadores”, explicó.



Otros equipos capitalinos, como El Nacional y Aucas, tienen un problema similar, pues también vendieron abonos para toda la temporada. Estos clubes todavía no han definido una estrategia para compensar a sus hinchas.



Óscar Garzón, del departamento de marketing de Aucas, contó que esperan un pronunciamiento de la LigaPro. Entre tanto, se enfocan en entretener a sus seguidores a través de redes sociales con trivias y concursos en línea.



“No hemos descuidado a nuestros abonados, aún tenemos tiempo para tomar una decisión”, dijo Garzón. Los orientales vendieron 1 000 abonos a inicios de año.



El plan de abonos de El Nacional tuvo poca acogida, solo 45 hinchas compraron el paquete para acompañar al equipo en el Olímpico Atahualpa. Luis Paredes, del departamento de marketing del club, adelantó que existe la posibilidad de renovar los beneficios para los abonados en el 2021.



Los ‘militares’ tienen además 16 000 socios, la mayoría es miembros de las Fuerzas Armadas, que siguen cumpliendo con sus cuotas mensuales. “Es uno de los rubros importantes de nuestro presupuesto”, dijo Paredes, reservando el monto que percibe el club por este concepto.



Barcelona, por su parte, presentó un plan para que sus socios se mantengan al día en sus aportes, mediante facilidades de pago o la posibilidad de cambiarse a planes más económicos.



Los socios amarillos reciben entradas semanales para los partidos, pero debido a la suspensión del campeonato, la directiva dispuso que los afiliados que estén al día recibirán un boleto adicional durante el próximo año, como compensación por su fidelidad.



“Tenemos un número importante de socios (8 000), no podemos dejar de percibir esos ingresos porque representan cerca del 10% del presupuesto. Hemos presentado alternativas para agradecerles por apoyarnos en estos momentos difíciles”, dijo Rafael Verduga, del departamento de socios de los toreros.



Hasta el momento, el único equipo que suspendió el cobro de sus cuotas societarias fue Emelec. Los eléctricos informaron que no emitirán cargos a sus afiliados entre marzo y diciembre, sus oficinas están cerradas debido a la emergencia.



“Hay socios que pagaron todo el año, sus derechos se extenderán para la siguiente temporada”, contó Agustín Salavarría, gerente del departamento de socios del club.