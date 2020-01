Las cinco claves para correr el Rally Dakar; la competición empieza este 5 de enero del 2020

LEA TAMBIÉN

La tercera versión del Dakar comienza este 5 de enero del 2020. En los desiertos de Arabia Saudita se disputará el rally más peligroso y desafiante del mundo.

El Rally Dakar nació en 1979. Sus primeras ediciones unieron Europa y África hasta el 2007. El 2009 se instaló en Sudamérica y se corrió hasta el 2019. Esta tercera versión se disputará en Asia y en un solo país, en una zona de acelerada convulsión política mundial.



“El rally 2020 tendrá el doble de las distancias, en los especiales de velocidad, en comparación a las etapas que corrimos el 2019”, detalló desde Jeddah, el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, quien correrá por sexta edición esta competencia.



El Dakar 2020 tendrá 7 856 km de carrera, de ellos 5 056 km cronometrados. El 75 por ciento del recorrido tendrá a la arena como protagonista, pero también habrá variedad de terrenos y paisajes.



Guayasamín, que se encuentra desde el 1 de enero en Arabia, ya tiene diseñada su estrategia para enfrentar estas 12 etapas. “Después de cinco participaciones llegamos a esta edición con mucha experiencia acumulada y madurez”. Por ello reveló las cinco claves para enfrentar el Dakar arábigo.



“Primero, dosificar las energías porque se trata de un rally maratón. Hay que pensar en las 12 etapas y tomar con tranquilidad los primeros días de competencia, donde se sale con mucha ansiedad y energía; pero un error a 120 kilómetros por hora puede costar caro”. Guayasamín dice que en la primera semana hay que mostrar fortaleza física y mental.



Una segunda clave es “saber cuidar el vehículo. Hoy contamos con un auto muy bueno pero no es irrompible. Es mucho mejor de los que teníamos antes, que nos permite lograr mejores condiciones de carrera. Pero no podemos excedernos en la confianza por la potencia que hoy tiene el auto”. Su Chevrolet Trail Blazer es un ‘pura sangre’ de 6 000 cm3 y 400 caballos de fuerza. Se lo fabricó en Burdeos, Francia.



El tercer aspecto, en que pone énfasis él y su copiloto, el argentino Mauro Lípiz es “la navegación. La hoja de ruta nos entregará 15 minutos antes de salir en seis de las 12 etapas. Mauro tiene mucha experiencia en navegación, incluso ganó un campeonato nacional en Argentina. Un error en la ubicación y la ruta pude costarnos minutos y horas”.



La cuarta clave para enfrentar el Rally Dakar tiene que ver con el “trabajo en equipo y mantener un buen ambiente. Vamos a tener muchos días de competencia con personas de varias nacionalidades y culturas. El equipo ha demostrado un gran trabajo en los días previos, pero se vienen los de competencia, donde pueden haber tensiones. Lo importante es que todos empujemos el carro a la meta”. No quiere que las malas vibras circulen en sus talleres o abastos.



En su equipo técnico, deportivo y mecánico contará con profesionales españoles y franceses, que trabajaron en Burdeos en la construcción del vehículo. En Arabia, cuenta con personas locales que le apoyarán en la logística. Además, en el equipo está su padre, Gonzalo.

Y la quinta clave de su participación es sacar a relucir “la experiencia acumulada en los cinco Dakar que hemos corrido. Es una fortaleza que tenemos como equipo. Confiamos en lo que sabemos, pero no podemos dejarnos ganar por la ansiedad. Estamos tranquilos”.