¿Cuál es la situación de Carapaz y el Ineos en La Vuelta a España 2022?

La Vuelta a España es la última carrera de Richard Carapaz con el Ineos. Foto: EFE

Redacción Deportes

La Vuelta a España cumple con su segundo día de descanso, este 29 de agosto de 2022, un día ideal para que Richard Carapaz se replanteé los objetivos de la competencia.

Al momento, cumplidas las nueve primeras etapas de la competencia ibérica, el ecuatoriano se ubica en el puesto 26 de la clasificación general, a 14:34 del líder, el belga Remco Evenepoel. Tiene pocas chances de descontar ese tiempo.

Ya está resignado a dejar la pelea por la clasificación general. En una entrevista para ESPN, reconoció que estaba lejos de los favoritos. “Creo que nos quitamos de la clasificación general, vamos a buscar ganar una etapa”, dijo.

El ecuatoriano llegó a esta competencia como uno de los favoritos, después de que se quedó con el segundo lugar en el 2020. Sin embargo, de a poco perdió espacio, ni siquiera pudo conseguir ventaja en las etapas de montaña, su fuerte.

Ya se corrió una etapa contrarreloj por equipos, dos trayectos planos, tres jornadas de media montaña y otras tres de alta montaña.

En la octava etapa, Carapaz tuvo un problema de comunicación y terminó quitándose el radio, en una imagen que se hizo viral. Al día siguiente, el tricolor descartó una polémica con su equipo y adjudicó el tema a un problema tecnológico.

Con pocas chances de pelear el primer lugar de la general, Carapaz intentó su primera fuga en la novena jornada. Evenepoel lo marcó a rueda y evitó que se le escape; el ecuatoriano buscará ganar por lo menos una etapa.

Cambio de equipo

Esta es la última carrera de Carapaz con el equipo Ineos Grenadiers, su contrato finaliza esta temporada y ya se anunció que para el 2023 vestirá la camiseta del equipo norteamericano EF Education-EasyPost.

La ‘Locomotora’ llegó al equipo inglés en el 2020, después de haber ganado el Giro de Italia en el 2019, con el equipo Movistar. Con Ineos, el ecuatoriano no consiguió títulos en las grandes carreras, pero sí se quedó con el segundo lugar de La Vuelta, el subcampeonato del Giro y el tercero en el Tour de Francia.

Los planes del Ineos en La Vuelta

Tras el rendimiento irregular de Carapaz, los ingleses cambiaron el plan sobre la marcha. El ecuatoriano inició como líder del equipo, pero de a poco perdió ese espacio y al no estar entre los mejores de la general, cambiaron su apuesta por el joven español Carlos Rodríguez.

El ciclista de 21 años, al momento luce la camiseta blanca como líder los jóvenes, y ocupa el cuarto puesto de la general. Al momento, Rodríguez se ubica a 2:33 de Evenepoel y es protagonista de las etapas de montaña.

Pavel Sivakov, es el segundo mejor ciclista del Ineos, ubicado en el puesto 10. Al momento, el francés está a 5:39 de Evenepoel.