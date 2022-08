Richard Carapaz afectado por el covid-19, uno de sus corredores dejó la Vuelta a España

Desde que se inicia la Vuelta ciclista a España en Utrecht (Holanda) van 13 corredores que dan positivo al covid-19. Este martes 30 de agosto de 2022 se sumó el ciclista, el británico Ethan Hayter (Ineos), lo que afecta notablemente al ecuatoriano Richard Carapaz y su equipo.

El lunes, día de descanso, los nombres de Mathias Norsgaard (Movistar) y de Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) se añadieron a la lista abandonos por un positivo al coronavirus. Entre martes y viernes fueron diez casos detectados.

También abandonaron la vuelta Anthony Delaplace (Areka), Wout Poels (Bahrain-Victorious) y Pietter Serry (Quick Step).

Nearly time to return to #LaVuelta22 action with a 30.9km TT on stage 10 ⏱️



Here are the start times (BST) for the Grenadiers:



13:45 @benjeturner

14:12 @LucasPlapp

14:32 @DylanvanBaarle

15:10 @RichardCarapazM

15:33 @taogeoghegan

15:37 @PavelSivakov

15:49 @_rccarlos pic.twitter.com/y2ev5YMNL5