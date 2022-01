Miryam Núñez prepara maletas para viajar a Europa al Massi-Tactic

Redacción Deportes

La ciclista ecuatoriana Miryam Núñez ya cuenta las horas para viajar a España e integrarse a su nuevo equipo, el

Massi-Tactic UCI Women’s Team. La deportista de 27 años tiene previsto subirse al avión el 11 de enero del 2022.

“Estoy muy emocionada, con ansias de estar ya allá, de conocer al equipo, a los entrenadores, esperando probar las piernas”, le cuenta la riobambeña a este Diario, vía telefónica, minutos después de finalizar su práctica matutina del 4 de enero del 2022.

“A veces siento ansiedad, nostalgia, preocupación. También nervios porque es la la primera vez que iré a un equipo sin conocer a nadie. Viajaré sola, pero estoy emocionada. Correr en Europa es cumplir un sueño“, añade la actual campeona nacional de ruta y contrarreloj.

La monarca tricolor tiene previsto retornar a mediados de febrero para defender sus títulos en los campeonatos nacionales de ruta que están previstos para correrse en Quito del 17 al 20 de febrero. Si vuelve a ganar, tendrá el derecho de correr el 2022 con distintivos de la Bandera ecuatoriana. Ese es un privilegio que solo tienen los campeones nacionales de cada país.

Luego, ella espera reintegrarse a su nueva escuadra en marzo para continuar preparando la temporada que incluye la Copa España, con carreras por todo ese país, y otras pruebas de renombre mundial. Núñez quiere ganarse un lugar protagónico en su equipo para participar también de afamados retos femeninos como la Vuelta a España, el Giro de Italia o el Tour de Francia, entre otros. Tiene contrato hasta finales del 2022.

“Como mujer, hablo por mí, ha sido un logro bastante grande. Un objetivo que he buscado casi cinco años. Saber que hoy en día voy a lograr saltar el charco es bonito. Es bonito sentir eso. Siento que así voy a recompensar a mi entrenador y a las personas que me han apoyado. También demostrar a muchas personas que me decían que era algo imposible. Tal vez para los hombres sea más factible llegar a un equipo en Europa y por eso estoy muy contenta. Combatir el machismo ha sido difícil“, asegura Núñez, la ecuatoriana que ganó la Vuelta Femenina a Colombia en el 2020.

Miryam Núñez, seleccionada ecuatoriana. Foto: Instagram



Precisamente a raíz de esa inédita victoria empezaron las conversaciones para reforzar a un equipo europeo. En esa temporada ella se quedó con el título en Colombia al reforzar al Liro Sport, equipo al que volvió en el 2021 donde también fue una de las más destacadas en la competencia.

En el 2021, la tricolor que es parte del Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte ya se probó en Europa al competir en el Giro de la Toscana por el Liro Sport Alcaldía la Vega, pero esta será la primera vez que se una a un club profesional en el ‘Viejo Continente’.

De manera oficial su contrato empezó el 1 de enero del 2022, pero ya en las últimas semanas su preparación la realiza según las tablas que le envía el entrenador Javier Sola desde España. Mientras está en el país lo hace todavía en coordinación con la planificación de Washington Vargas, su entrenador en Ecuador. “A Miryam la define la perseverancia. A pesar de muchas dificultades nunca se dio por vencida y tampoco dejó de entrenarse. Eso la ha llevado a consolidarse y ser ejemplo en los últimos años en el ciclismo femenino de Ecuador y de Latinoamérica”, asegura el entrenador ecuatoriano.

Miryam Núñez, ciclista ecuatoriana. Foto: Rueda Colombia

La riobambeña Miryam Núñez se inició en el deporte motivada por su hermano mayor, Víctor, quien era ciclista. En un principio en su familia no veían del todo bien que una niña compitiera sobre una bicicleta pero más fueron sus ganas de triunfar. Ahora, ella siente que en cada entrenamiento y competencia representa al ciclismo femenino del país. “Todo lo que hago es pensando en las mujeres, en las niñas que recién empiezan en el ciclismo para demostrar que se debe luchar por los sueños”, añade.

“El Massi-Tactic es un equipo continental radicado en Cataluña”, explica la deportista tricolor que entre sus anhelos deportivos está representar al país en los Juegos Olímpicos París 2024. Competir por el Massi-Tactic es un paso firme para buscar también el sueño olímpico.