La Vuelta a España destaca a Richard Carapaz como uno de sus ‘Héroes’ para la edición 2021

Richard Carapaz es el único ciclista en el mundo que tiene en su palmarés el podio en las tres grandes carreras (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España) y una medalla de oro olímpica. Por eso, los organizadores de la competencia ibérica destacaron al ecuatoriano, en la víspera de la edición 21 de su evento.

La ‘Locomotora de Carchi’ forma parte del listado denominado ‘Héroes de La Vuelta’, en el que se reconoce a los deportistas más destacados que participarán en el evento, que se extenderá desde el 14 de agosto hasta el 5 de septiembre del 2021.

Además de Carapaz, la lista la integran el italiano Fabio Aru y al español Alejandro Valverde.

🥇 El único ciclista con podio en las tres grandes y un oro olímpico de ciclismo en ruta: @RichardCarapazM 🇪🇨



🥇 The only cyclist that has made it to the podium on the three grand tours and has one gold medal on the Olympic road race: @RichardCarapazM 🇪🇨