Cristian Toro ganó la primera edición de la carrera ‘Mira, balcón de Los Andes’

Redacción Guayaquil

El imbabureño Cristian Toro se adjudicó el campeonato de la primera edición de la carrera ‘Mira, balcón de Los Andes’, que se realizó entre el Valle del Chota y la localidad de Mira, al norte del país, en el que participaron ciclistas ecuatorianos y colombianos.

Toro, del equipo Movistar Ecuador, consiguió su segundo triunfo consecutivo de la temporada, tras ganar en el Reto Flavio Alfaro, que se cumplió días atrás, en Manabí.

“Desde el principio me plantee salir en fuga, entonces con Isaac (Yaguaro) trabajamos para estirar ventaja, él me ayudo hasta donde pudo y luego me fui solo al empezar el ascenso final”, dijo.

La competencia tuvo dos etapas, la primera fue una contrarreloj individual, que fue ganada por Alexander Cepeda, del equipo Androni Giocattoli. La segunda fue la de ruta, en la que se coronó Toro.

Ahora, el imbabureño se prepara para participar en la quinta edición de la Vuelta a Nariño (Colombia), programada para realizarse entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre próximo.