Así fue el ataque de Carapaz para ganar la etapa 12 de La Vuelta

Un derroche de esfuerzo y calidad fue lo que mostró Richard Carapaz, en el ataque que le permitió ganar la etapa 12 de la Vuelta a España, este 1 de septiembre de 2022.

El ecuatoriano del equipo Ineos fue protagonista de esta jornada, pese a que en la mayoría se trató de un trayecto plano, ideal para sprinters. Gracias a eso, se mantuvo expectante para el remate del día, que se dio en la escalada al pico de Peñas Blancas.

Carapaz integró la fuga del día a falta de 80 kilómetros, junto a su compatriota Jonathan Caicedo, que está en el EF Education-EasyPost. Sin embargo, con el transcurrir de los kilómetros, solo un tricolor quedó entre los líderes.

La fuga consiguió una ventaja de 10 kilómetros respecto del grupo principal, integrado por los favoritos de la general.

Con los ciclistas protagonistas, el ecuatoriano aprovechó para quedarse con el primer lugar. No desesperó, cuando sus competidores intentaron atacar los marcó a rueda y evitó que le sacaran ventaja.

🚂 ¡ATACA @RichardCarapazM y se marcha en solitario!



⚡️Richard Carapaz @INEOSGrenadiers attacks and goes solo for the win!#LaVuelta22 pic.twitter.com/x1PbjdO7Pw