Carapaz buscará ganar otra etapa en la Vuelta a España

Richard Carapaz cumplió su objetivo y se quedó con la etapa 12 de la Vuelta a España. Sin embargo, el tricolor advirtió que buscará ganar otra jornada.

Con el triunfo de este 1 de septiembre de 2022, el ecuatoriano ascendió del puesto 24 al 16 en la clasificación general, a 11:37 del líder Remco Evenepoel. En días pasados, el tricolor reveló que buscaría ganar una etapa y ya lo cumplió.

🇪🇨 RICHIIII!



⏪ ¡Vive la alegría de @RichardCarapazM y el staff de @INEOSGrenadiers tras la victoria de hoy!



😁 That smile! Big emotion and pure energy as Richard Carapaz celebrates his first ever Vuelta stage win.#LaVuelta22 pic.twitter.com/z3VCnawhHx