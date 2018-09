El ciclismo de ruta atrapa a más jóvenes en Ecuador 

LEA TAMBIÉN

El ciclismo ya no pertenece solo a Carchi. La pasión por el ‘caballito de acero’ ha ido difundiéndose por el país: una evidencia es la participación de un centenar de ciclistas (damas y varones) en la Vuelta Juventudes del Ecuador.

Mauricio Irua, del equipo Coraje Montufariño (Carchi), es el líder en la clasificación general de los jóvenes; Érikc Caiza de Fairis Maderal (Tungurahua) es primero entre los Prejuveniles; GénesisRodríguez del RB (Imbabura) en damas, y Miriam Núñez, de Chimborazo, lidera la Vuelta de las Damas, en la división Élite.



“Es una vuelta muy competitiva, tengo solo seis segundos de ventaja y mantenerme con la camiseta amarilla de líder es duro”, dijo Mauricio Irua, quien agradeció el trabajo que realiza su equipo.



Es de pocas palabras y sonrisas tímidas. Tiene 18 años y solo dos en la práctica del ciclismo. “En el colegio hubo una competencia de duatlón, participé, pero luego me quedé con el ciclismo”.



Pero, luego de rodar, subir y bajar por montañas y valles, sus sueños son grandes. “Ir a Europa”. Quiere seguir los pasos de Johnatan Narváez, quien pertenece al Quick Step Floor, de Bélgica. “Él se inició en nuestro equipo y nos envió un mensaje esta mañana para motivarnos”.



El mes pasado corrió la Vuelta a Nariño, en el sur colombiano. “Logramos un cuarto lugar”. El otro año, quiere correr la Vuelta Élite al país, y “buscar un equipo que me permita correr en Colombia, y luego pasarme a Europa”.

Érick Caiza es otro de los talentos de la nueva generación. Nació en Santa Rosa, en Tungurahua, hace 16 años. Practica el ciclismo desde que cumplió 11, por eso bajar a velocidades que superan los 90 kilómetros por hora, como sucedió ayer en el descenso desde El Cajas, ya no le provoca miedos. “Para eso nos entrenamos”.



Dice que en su cantón no hay tanta afición al ciclismo, pero en esta Vuelta, Tungurahua también presenta a la selección provincial. “Poco a poco nos vamos sumando más ciclistas. Nos entrenamos con Edwin Telenchana”.

Los triunfos de Richard Carapaz, Caicedo y Jonathan Narváez han motivado a cientos de jóvenes en la Sierra y en la Costa por competir en pruebas de ruta, según la organización. Este año aumentaron unos 30 corredores, con relación al año pasado.



María Ortiz y Emily Guata participan en su primera vuelta de las Juventudes. El viernes 21 de septiembre subieron al podio por ser las triunfadoras de la etapa en la categoría unificada que une ciclistas prejuveniles y juveniles.



“En el cantón Mejía somos un equipo de varias chicas que practicamos ciclismo. Algunas nos entrenamos todos los días y otras no porque estudian”, dijo Emily Guata, de 16 años.



María José es la única dama que participa en representación de Tungurahua. “Nos entrenamos solo tres chicas y una niña de la categoría infantil. Sí me gustaría que más mujeres se unan a nuestro deporte”.



Miriam Núñez, de 24 años, es líder de la Vuelta Élite en Damas. “Ojalá llegue el día que logremos contar un pelotón de 120 ciclistas mujeres en una vuelta solo de nosotros y no correr entre los hombres”.



Esta vez juntaron a hombres y mujeres. “No es de mi agrado, pero, al menos, nos permitieron participar. El 2017 no se hizo una vuelta en mi categoría”.

Participa sola porque Chimborazo no tiene equipo. “Me toca defenderme sola contra las colombianas, que tienen dos equipos”.

Ante la falta de actividad en las carreras de rutas para damas, alterna con el ciclismo de montaña. “Ya estoy clasificada para los Panamericanos del próximo año, pero mi ilusión es ir a los Juegos Olímpicos, pero en el ciclismo de ruta”.



La Vuelta de las Juventudes va hoy desde Ibarra hasta Tulcán, donde se podrían definir las posiciones. Mañana habrá el circuito en Tulcán donde será la premiación.