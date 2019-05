Richard Carapaz tuvo un problema mecánico en la tercera etapa del Giro de Italia

LEA TAMBIÉN

La tercera etapa del Giro de Italia 2019, que comprendió un tramo de 220 kilómetros entre las localidades de Vinci y Orbetello por las colinas de Siena, tuvo varios momentos que incluyeron caídas y problemas mecánicos para el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team).

En un primer momento, la organización de la competencia, dio la victoria al ciclista italiano Elia Viviani (Quick Step), pero el jurado técnico decidió relegar a Viviani por un “sprint irregular” y la victoria de la tercera etapa, fue para el colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) por delante de Démare (GFC) y Ackermann (BOH).



De acuerdo con la información del Movistar Team en su cuenta de Twitter, el ecuatoriano Richard Carapaz experimentó problemas mecánicos con su bicicleta -un ‘pinchazo’-; y tuvo que cambiar su bicicleta con la de Antonio Pedrero cuando faltaban ocho kilómetros para cruzar la meta.

En esta etapa, en la que se experimentaron varias caídas, el ecuatoriano Carapaz se quedó en la segunda mitad del pelotón de punteros. Este contratiempo derivó en que Richard Carapaz cediera tiempo respecto a las dos primeras etapas del Giro de Italia. El Movistar Team aseguró que esa diferencia de tiempo es de 46 segundos y que lo ubicó en el puesto 77 en la meta de Orbettelo.



Mientras que en la clasificación general de la competencia, Richard Carapaz registró un tiempo de diez horas, 22 minutos y 34 segundos, (10:22:34') ubicándose en el puesto 38 a 1:33 del líder, el esloveno Primoz Roglic quien mantiene la ‘maglia rossa’.



Al final de la etapa, el ecuatoriano hizo unas declaraciones que fueron recogidas por el Movistar Team:

"Desde el inicio fue una etapa nerviosa, pero uno nunca espera incidentes así. He pasado por encima de un bache, he dañado una rueda y he tenido que cambiar de bici con Pedrero. Yo soy pequeño y mis compañeros son más altos (ríe), así que iba pedaleando como podía. Luego nos ha pillado la caída y ya ha sido imposible remontar. Hoy nos ha tocado a nosotros y hemos perdido unos segundos, pero no descartamos todavía nada. Seguimos optimistas y en pie de lucha, que el Giro todavía es largo. Los compañeros han tratado de solucionar el problema lo más pronto posible, y les estoy muy agradecido porque el apoyo ha estado fenomenal. Tenemos muchas etapas aún por delante; ya vendrán los días buenos".

La cuarta etapa del Giro de Italia, se correrá el martes 14 de mayo del 2019 entre las localidades de Orbetello y Frascati con un recorrido de 235 kilómetros.