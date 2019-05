El padre de Richard Carapaz sentencia: ‘Mi hijo va a ganar el Giro’

LEA TAMBIÉN

Palos de madera sostienen el techo de caña guadua de la casa de los padres de Richard Carapaz, en la comunidad de Playa Alta, en la parroquia de Carmelo, en Tulcán. Al hogar, donde se crió ‘Richie’, el primer ecuatoriano que lidera el Giro de Italia y es revelación mundial del ciclismo, se llega trepando una colina de unos dos metros.

La puerta principal es una entrada a los éxitos de Carapaz. La pared del primer acceso está repleta de medallas y camisetas del ciclista ecuatoriano que esta mañana -del 28 de mayo del 2019- se afirmó como líder de una de las tres grandes Vueltas.



En el interior está Antonio Carapaz, el padre del ciclista revelación. El hombre de 58 años se encuentra solo. Su esposa, Anita Montenegro, fue invitada por una estación televisiva para viajar a Italia, donde está su heredero.



Antonio Carapaz mantiene fija la atención en una pantalla de 38 pulgadas, sobre una mesa de madera. Hace mucho frío, pero el hombre está acostumbrado al clima extremo.



Esta vez se quedó solo en el hogar para ver la carrera de su hijo. Se levantó a las 05:00, se puso sus botas y se fue a dar de comer a los chanchos y a ordeñar una vacas. Quería quedarse listo para ver por televisión a su hijo. La anterior ocasión, cuando ‘Richie’ ganó una etapa, estaba en el Juncal.

Antonio Carapaz, padre de Richard, observa a su hijo durante la etapa 16 del Giro de Italia en la parroquia de Carmelo, en Tulcán. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El padre sabe que su hijo tiene que sacar una buena ventaja a Primoz Roglic. Conoce de sus principales rivales y está confiado que su hijo ganara la carrera y hará historia. “Cuando mijo toma el liderato no afloja. Ahora está igual, está súper fuerte. Yo digo que sí gana el Giro”. Lo dice con convicción: “Sí gana”.



Hace una semana, su heredero le dijo que estaba listo para ponerse la maglia rosa y así ocurrió. “Te quedará linda esa camiseta rosada”, le dijo su progenitor y su hijo le cumplió. Por ello, ahora no hay dudas.



El carchense está solo durante estos días con el viaje de su esposa a Italia. Su hija Cristina sale temprano, a las 06:00, y su otra hija Marcela vive en otra casa. Con ello, disfruta en soledad de la competencia y de los recorridos del ciclista. “Cuando ganó la etapa me empezaron a hormiguear las piernas y tuve que levantarme para calmarme”, cuenta.



Reflexiona que la ventaja alcanzada por su hijo es decisiva para que no lo alcancen en las etapas finales, donde no es especialista. “A Roglic ya le sacó unos dos minutos. Era importante eso. Esta muy fuerte mi hijo. Es un orgullo”.