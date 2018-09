Nuevos equipos se conforman para competir en la 35ª Vuelta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los ciclistas quieren que la Vuelta al Ecuador empiece ya. La 35ª edición demoró cuatro años en realizarse, por eso los equipos y pedalistas esperan con ansias el inicio.

La edición 2018 tendrá 9 etapas y 17 equipos. La primera será el 6 de octubre en Coca y la última el 13, en Tulcán.



Uno de los equipos inscritos es Giant Vittoria Team, que tiene a Sebastián Rodríguez, ‘El Cachorro’, como uno de sus líderes. Es hijo de Pedro Rodríguez, cinco veces ganador de la Vuelta al Ecuador. “Fue mi abuelo materno, Campoelías Cadena, quien me regaló mi primera bicicleta. Él me traía de Tulcán a Yahuarcocha para pedalear”, recuerda ‘Sebas’, como le dicen sus compañeros.



Con 24 años, participará en su tercera Vuelta al Ecuador. Su persistencia lo hizo quedarse en el ciclismo durante los cuatro años que no se organizó. “Hubo compañeros con talento que decidieron retirarse. Esperemos que se siga haciendo porque es el evento en el que soñamos participar y porque el deseo de todo ciclista es llegar a Europa”.



Giant Vittoria Team está conformado por los ecuatorianos Segundo Navarrete, Cristian Toro, Luis Espinoza, Sebastián Rodríguez y su primo Santiago Rodríguez. Contará con el refuerzo de dos ciclistas colombianos: Pedro Herrera y Michael Rodríguez.



En enero, Sebastián estuvo en la Vuelta a Mendoza en Argentina, donde ganó la etapa reina en la cumbre Cristo Redentor, a 3 854 metros de altitud. En julio último, en Perú, el mismo equipo alcanzó el primer lugar en la Clásica Huancaína. “Estamos a punto para brindar un gran espectáculo”. En la carrera peruana, Segundo Navarrete alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general. El ciclista es el otro líder del equipo y uno de los favoritos, pues en su hoja de vida se destacan un segundo y un tercer lugares en la Vuelta al Ecuador. “Vamos por el título, los compañeros tienen los ojos y la confianza puestos en mí, espero no defraudar”.



Será la octava ocasión que corra la Vuelta y en esta quiere pasar a la historia como el triunfador. “Me gustaría ganar la cuarta etapa, de El Boliche a Quito. Vivo allá y conozco esas rutas”, dijo Navarrete, que no solo es buen escalador, también tiene grandes aptitudes para la prueba contrarreloj.