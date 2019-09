Mikel Iturria triunfa por primera vez en la Vuelta a España y Roglic sigue de líder

LEA TAMBIÉN

El español Mikel Iturria (Euskadi-Murrias) se adjudicó este miércoles su primera victoria en profesionales al ganar en solitario la 11ª etapa de la Vuelta a España entre la localidad francesa de Saint Palais y la española de Urdax-Dantxarinea, mientras el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sigue líder.

Iturria puso la guinda en meta a la escapada del día por delante de su compatriota Jonathan Lastra (Caja Rural) y el estadounidense Lawson Craddock (Education First) , que dieron paso al resto de la fuga.



El pelotón con los favoritos, incluido Roglic, entró a más de 17 minutos del ganador de una etapa, que el gran grupo se tomó con calma.



Iturria, miembro de una pequeña formación de segunda división que recibió una invitación para la Vuelta, cruzó la meta sacudiendo la cabeza en señal de incredulidad.



“Estoy feliz, nunca he ganado en profesional y estrenarme en la Vuelta a España es un sueño hecho realidad”, dijo Iturria a la televisión pública española.

El español, miembro de la fuga del día que contó con la bendición del pelotón y los favoritos, arrancó a 25 km de meta, dejando atrás a sus compañeros de escapada.



“He atacado a tope, quedaban muchos kilómetros y fui un poco a la aventura, pero he abierto hueco enseguida, luego a aguantar. Creí que me iban a pasar a 100 metros de meta, pero al final no", añadió Iturria.



Los favoritos llegaron con bastante retraso respecto al ganador de la etapa, tras tomarse la etapa con tranquilidad, tal vez pensando en la vuelta a la montaña durante el fin de semana y la general no sufrió ningún cambio.

Roglic, que el martes se enfundó el maillot rojo de líder tras imponerse con autoridad en la contrarreloj, encabeza la clasificación con 1 minutos 52 segundos de ventaja sobre el español Alejandro Valverde (Movistar) y 2 minutos 11 segundos sobre el colombiano Miguel Ángel López (Astana).



El colombiano del Movistar Nairo Quintana ocupa la cuarta posición a tres minutos de Roglic.



El jueves tendrá lugar la 12ª etapa de 171,4 km entre el circuito de Navarra y Bilbao con cuatro puertos de tercera categoría, antesala de una dura etapa de montaña.