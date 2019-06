Eusebio Unzué: ‘Richard es un joven con una fuerza mental de ganador’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Eusebio Unzué director deportivo del Movistar Team

¿Cómo descubrió a Richard Carapaz?

Las primeras informaciones llegaron cuando triunfó en la vuelta a la Juventud de Colombia, en el 2015. A partir de allí ya fueron viéndose los progresos de su carrera deportiva. Y lo sorprendente es que iba dejando huellas, lo que nos llamó mucho la atención.



¿Es cierto que usted fue a verlo y puso a un ‘scout’ para que siguiera su carrera?

Sí, hice un acercamiento. Pero fueron más a través de ­buenos amigos que tengo en Colombia, donde me dieron buenas referencias de el potencial de Richard. Las sensaciones desde el principio fueron buenas y adecuadas. Y otro que me habló bien fue el ciclista Byron Guamá, con quien tuvimos la oportunidad de estar juntos en el equipo Inter­continental de América, años atrás.



Antes de ficharlo, ¿qué le llamó la atención?

Yo creo que es un chico que no ha hecho más que confirmar sus cualidades. Una muestra es que estuvo cuatro meses en el equipo de formación, donde dejó detalles interesantes; después dio el paso a profesional y volvió a mostrar mejores cualidades, lo que nos dio una alerta; en la vuelta a España, en el 2017, evidenció ese crecimiento en poco tiempo; y en el 2018 dio el gran salto en todos los sentidos.



¿Cómo es ese Richard profesional?

Es un chaval (joven) con una fuerza mental de ganador, seguro de sí mismo. Cuando llegó era desconocedor de este mundo, pero aprendió rápidamente; captó y entendió el sentido de la carrera, las estrategias; realmente es muy listo. Esas características lo están llevando, con su madurez física y deportiva, a dar esos pasos que el año pasado le permitieron ganar una etapa en el Giro, donde fue cuarto; y este año a demostrar que no fue una casualidad.

En este Giro, ¿cuándo se dio cuenta que era la gran oportunidad para que Richard ganara?

Ahora es muy fácil decir que vamos a ganar el Giro. Pero hay que aclarar que nosotros, como dirección y equipo, siempre vamos convencidos que tenemos que ganar el Giro o cualquier competencia. También era un objetivo posible, que teníamos opciones, no sé en qué porcentaje, pero sabíamos que Richard nos había dado motivos para pensar que existían y afortunadamente con el paso de las etapas no hizo más que consolidar el aumento de su nivel, su contundencia y la efectividad a la hora de atacar y conseguir dos victorias de etapas.



¿Qué tanto ayuda la geografía dónde se crió el ciclista, conoce el Carchi?

No conozco, pero me han dado referencias. Esa parte genética ha sido importante en su formación. Pero hay otras importantes en este deporte tan exigente, en donde uno se tiene que privar de cosas y son muchas las que hay que hacer bien. Además de ser un privilegiado físicamente, hay que cuidarse, tener rigor en los entrenamientos, en las horas de descanso, la nutrición… Son obligaciones en la que los corredores profesionales están obligados a hacerlo. Y Richard ha mejorado y es un corredor que tiene que sacrificarse y limitarse en algunos aspectos.



El triunfo de Carapaz en el Giro le pone a usted otra opción de un potencial líder, ¿es así o se alternarán con Nairo Quintana y Miki Landa?

Efectivamente, hay más corredores veteranos, otros nuevos, que nos permiten ir un poco a las carreras con equipos competitivos. Ahora la llegada de Richard, con su triunfo, ha sido la confirmación de otro hombre de garantías para determinadas pruebas.