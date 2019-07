Egan Bernal es el virtual ganador del Tour; Nibali conquista la penúltima etapa

LEA TAMBIÉN

A falta del paseo del campeón el domingo 28 de julio del 2019 en París, Egan Bernal (Ineos) se convertirá en el primer colombiano que gana el Tour de Francia, este sábado 27 de julio tras una penúltima etapa en Val Thorens en la que se impuso en solitario el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain).

En una 20ª etapa reducida a apenas 59 kilómetros (en vez de los 130 inicialmente previstos) debido al estado de las carreteras por las tormentas en los Alpes, Bernal entró en la meta de la estación de esquí de Val Thorens, a 2 365 metros de altitud, de la mano de su compañero Geraint Thomas, ganador en 2018, en una bella imagen.



Allí le esperaba con camisetas del Ineos su pareja Xiomara y su padre Germán para celebrar el hito del primer sudamericano que se prepara para ganar la carrera ciclista más importante del mundo.

Salvo acontecimiento extraordinario el último día, Bernal se convertirá con 22 años en el más joven ganador del Tour desde la época moderna, tras la Segunda Guerra Mundial, superando a Felice Gimondi (1965).



Además ofrecerá su quinto maillot blanco a Colombia, tras los conseguidos por Nairo Quintana en 2013 y 2015, Álvaro Mejía en 1991 y Fabio Parra en 1985.

El ciclista colombiano Egan Bernal (centro), vistiendo el maillot amarillo durante la vigésima etapa de la 106ª edición del Tour de Francia, el sábado 27 de julio de 2019. AFP



Acompañarán a Bernal en el podio Thomas, segundo a 1:11, y el holandés Steven Kruijswijk, que aprovecharon el bajón en el larguísimo puerto de Val Thorens (33,4 km) del francés Julian Alaphilippe, líder hasta el viernes por la mañana, que perdió su segundo puesto.



En la lucha por la etapa, un campeón como Nibali, ganador del Tour en 2014 y que afrontó la presente edición lejos de su mejor forma, entró con 10 segundos de ventaja sobre el campeón del mundo Alejandro Valverde, que no pudo concluir su caza. Bernal entró en cuarto lugar. Queda por disputarse la última etapa, una teórica formalidad de 128 kilómetros entre Rambouillet y París.