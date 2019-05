Tres ecuatorianos rodarán en la edición 2019 del Giro de Italia

🗣️🇮🇹💪 Escuchamos a @MikelLandaMeana y @RichardCarapazM en la previa del #Giro 2019. Sus recuerdos de la prueba, preparación, rivales, inquietudes y esperanzas.



🎥 Let's hear from Richie and Mikel before this month's @giroditalia! Memories and hopes ➡️ https://t.co/xhrfE9f4Q5 pic.twitter.com/H8dUx5wl9U