Leeds celebra el campeonato con una victoria ante Derby County

El Leeds, que la temporada próxima jugará la Premier League, festejó el título de la Championship (2ª división inglesa), logrado en la víspera con la derrota del Brentford (3º), con una victoria 3-1 ante el Derby County este domingo 19 de julio del 2020.

Pese a que el Leeds ya no se jugaba nada, la victoria le sirvió de alguna manera para vengarse del equipo que hace un año había eliminado al equipo entrenado por Marcelo Bielsa en el playoff de ascenso a la Premier League.



No era fácil el encuentro para los hombres entrenados por el técnico argentino después de más de 48 horas de celebraciones, que comenzaron el viernes con el ascenso, después de que el West Bromwich (2º) perdió su partido, y siguieron el sábado con el título de la Championship, el primero que logra el Leeds desde que ganó la Premier League en 1992.

Bielsa introdujo muchos cambios en el once inicial y el Derby se adelantó al comienzo de la segunda parte con un tanto de Chris Martin (54) .



El español Pablo Hernández (56), Jamie Shackleton (75) y Matthew Clarke (en contra, 84) fueron los autores de los goles en la remontada de un Leeds que logró su 27ª victoria esta temporada.



El Leeds, que la próxima temporada regresará a la Premier League tras 16 años de ausencia, cerrará la temporada el miércoles ante el Charlton Athletic.



El próximo objetivo del histórico club inglés es asegurarse la renovación de Bielsa, de 64 años, para la próxima temporada.

El director general del club, Angus Kinnear, aseguró el sábado que la próxima semana se reunirán con el técnico rosarino para tratar de prolongar su contrato.



Tras el partido, Bielsa no quiso desvelar detalles de su futuro: “No quiero poner el foco en mí. Por ahora no es el momento de hablar de ello”, declaró.



“Ahora quiero dar las gracias a los jugadores por conseguir este logro para nuestros aficionados. Dar las gracias también al club y a todos aquellos que lo hicieron posible” (el ascenso) , añadió.



Siempre serio, el rosarino sí dio esta vez muestras de felicidad: “Por supuesto que este trofeo me pone contento, pero he trabajado en el fútbol durante 35 años y un título no cambia demasiado”.



El regreso a la Premier League “es el objetivo por el que este grupo de jugadores ha estado luchando estos dos años”, añadió Bielsa, quien destacó “la capacidad del grupo para solucionar cada situación que ocurría”.



“El premio es para los jugadores”, concluyó 'El Loco'.