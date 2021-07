La Católica remontó en Chillo Jijón y sacó a Independiente de la pelea por la etapa

Redacción Benditofutbol

Independiente del Valle necesitaba una combinación de resultados para seguir con opciones de ganar la etapa. Tenía que ganar a Católica y esperar el resultado en Guayaquil, en el Cásico del Astillero. Pero no fue su tarde y perdió 3-2. Los tres tantos del Trencito Azul fueron de Lizandro Alzugaray. Para los rayados lo hizo Jonathan Bauman y Jofre Escobar.



Si algo pedía el DT Santiago Escobar a sus pupilos, en la banda de suplentes, era mayor control y precisión en los pases. Católica empezó mal. Fue dominado por los dueños de casa que abusaron del ‘tiki taka’. Llegaron con chances de gol unas tres veces seguidas, pero se encontraron con Hernán Galíndez .



Independiente llegaba con todos sus ofensivos, pero sin ideas claras. No fue hasta el segundo tiempo que se pudo abrir el marcador. Jonathan Bauman marcó su primer tanto con la camiseta rayas en una jugada desafortunada para los del Trencito Azul.



Pero la respuesta de la Católica llegaría rápido. Escobar mandó a la cancha a Alzugaray para que pudiera cazar esos balones que Juan Manuel Tévez no pudo. Al minuto 70 y 72 Católica le dio vuelta al marcador. Errores defensivos y la precisión del argentino fueron suficientes.



Pero e juego no podía terminar así. Independiente buscaba, al menos, rescatar el invicto de su nuevo estadio. Al minuto 89 Bauman habilitó a Escobar y puso el 2-2 que duró segundos. Cuando ya terminaba el partido, Alzugaray apareció nuevamente y puso el tercero y a ganar a la Católica 3-2. Con este resultado, Independiente se queda sin chances de ganar la etapa y jugar a final.