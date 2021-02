Carlos Rodríguez le pide a Liga que facilite su salida al Peñarol de Uruguay

El zaguero Carlos Rodríguez no será considerado en Liga de Quito para la temporada 2021. El jugador uruguayo se entrena con el plantel albo, tras su cesión a Delfín, y espera que el club concrete su traspaso al Peñarol de Uruguay.

El defensor de 30 años llegó al plantel azucena en 2019, pero a mitad del 2020 fue prestado al Delfín para facilitar la llegada del volante Ezequiel Piovi. Después de concluir su cesión, el DT Pablo Repetto le informó que no contaría con él para esta campaña.



Rodríguez aseguró que ayudó a la directiva de Liga de Quito cuando necesitaba su cupo de foráneo el año anterior y espera la misma reciprocidad para volver al fútbol uruguayo, en donde existe un interés de los 'carboneros' por su fichaje.



"Me llamó el presidente de Peñarol, quiero ir allá, falta cerrar y necesito que Liga me ayude un poco en la parte económica", dijo el futbolista en declaraciones para la radio Área Deportiva, de Quito



El defensor conversó con el dirigente del club aurinegro (Ignacio Ruglio) y este le señaló que deseaba contar con su aporte. La cuestión se complica porque el pase le pertenece a la 'U' y el zaguero tiene un contrato firmado hasta finales de 2022.



"Suma mucho el tema familiar, esperemos se solucione este tema y poder tener actividad. Extraño estar en cancha y en competición", añadió Rodríguez.