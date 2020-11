Carlos Gruezo asegura que hubo medios que criticaron a su hijo con 'malas intenciones'

"Aquellas personas que hablaron mal de Carlos no se qué dirán ahora". Con esta frase, el papá de Carlos Gruezo defendió la labor del volante de la tricolor que fue una de las figuras en el triunfo 3-2 de Ecuador en su visita a Bolivia, por la tercera fecha de las eliminatorias.

En declaraciones al periodista Carlos Víctor Morales, este viernes 13 de noviembre del 2020, Gruezo aseguró que "ciertos medios lo hacían de mala fe", refiriéndose a las constantes críticas que recibió su hijo por permanecer en la Selección.



"Nunca lo dije a la luz, pero sé que lo hacían de mala fe. Por eso evitaba que mi hijo escuchara las noticias", agregó, admitiendo que como padre sí le molestó. Sin embargo, poniéndose en su rol de entrenador (es asistente técnico de Luis Zubeldía, en Argentina), dijo que "las críticas son parte de su crecimiento".



Lo que dejó en claro es que lo que no le gusta "son las malas intenciones. Hoy en día, aquellas persona que hablaron mal de Carlos en su momento, no se qué dirán ahora (...) El fútbol está lleno de este tipo de situaciones y como padres debemos guiar a nuestros hijos y tener el tino correcto para que el chico no sufra".



Gruezo está en la Selección desde el proceso eliminatorio para el Mundial Brasil 2014. Fue titular en el primer partido de la Tri en ese torneo ecuménico bajo el mando del DT Reinaldo Rueda, cuando apenas tenía 19 años. Hoy tiene 25 y sigue siendo convocado constantemente con el técnico Gustavo Alfaro. Además, es titular en el Augsburgo alemán.