Cardiólogo considera que Iker Casillas no volverá a jugar al fútbol

Juan Antonio Corbalán, exjugador de baloncesto profesional y cardiólogo en la actualidad, considera que Iker Casillas, que ha sufrido este miércoles un infarto agudo mientras entrenaba con su club, el Oporto, no volverá a jugar al fútbol profesional.

"No se puede jugar al fútbol con un stent coronario y mucho menos un portero ", indicó en Televisión Española Corbalán.



El que fuera un histórico base en el Real Madrid y en la selección española de baloncesto cree que Casillas se recuperará bien pero no estará apto para ejercer como profesional en el deporte.



"Creo que Iker casillas acabará haciendo una vida absolutamente normal pero, desde mi punto de vista, no jugará en deporte profesional", añadió Corbalán.