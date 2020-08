Desde Italia aseguran que Richard Carapaz pudiera reemplazar a Egan Bernal en el Tour de Francia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las lesiones sufridas en el Critérium du Dauphiné pudieran dejar a Egan Bernal sin su posibilidad de revalidar el título en el Tour de Francia y abriría la puerta para que Richard Carapaz compita en esta grande que le falta del World Tour.

En Italia aseguran que la lesión de la espalda del pedalista colombiano sí tendría repercusiones. En la última etapa del Critérium du Dauphiné no estuvo en la partida y se retiró, dejando la oportunidad a Primoz Roglic de quedarse con el título.



Ese evento era parte de su preparación para el Tour de Francia. Ante esta lesión, las autoridades del Team Ineos informaron que su retirada de esa competencia gala fue para precautelar la salud del cafetero.



"Creemos que Egan Bernal ya tiene las carreras que necesitaba. Hemos decidido que no saliera por una lesión en la espalda que ya había tenido antes, así que quisimos asegurarnos para tener el tiempo suficiente para tratarlo adecuadamente y asegurarnos de esté al 100 por ciento para la salida del Tour", publicó el director del Team Ineos, Gabriel Rasch.



En Italia ya encienden las alarmas. El diario La Gazzetta dello Sport, que es el organizador del Giro de Italia, publicó que entre las principales opciones que maneja el equipo británico para reemplazar a Bernal es Richard Carapaz.

#ESPNBike Incertidumbres de cara al #TourDeFrance en el #TeamIneos. 🚨



Este martes, #LaGazzettaDelloSport informó que Egan #Bernal está en duda para la #GrandeBoucle (por su dolor de espalda que lo obligó a bajarse del #Dauphiné), y que Richard #Carapaz sería su reemplazo. pic.twitter.com/Uy5WNUCEqM — ESPN Bike (@ESPNBike) August 18, 2020

El carchense tendría su primera experiencia en el Tour de Francia. Antes ya había competido en el Giro, donde fue ganador en el 2019, y en la Vuelta a España.



Sin embargo esa información no ha sido confirmada. Carapaz se encuentra en Italia preparándose para el Giro. En ese país participó en el Monumento Il Lombardia, que es una carrera de un solo día. Este martes tiene previsto competir en Giro dell’Emilia.



Sin embargo no habría sido de la partida. Desde el país organizador confirmaron que el carchense no se presentó. Incluso, la Secretaria de Deportes también lo advirtió en sus redes sociales.



Información extraoficial, Richard Carapaz no ha tomado la partida en el Giro dell’Emilia.

Estamos a la espera de un pronunciamiento Oficial del @TeamINEOS https://t.co/Ovt6gUgx0y — Andrea Sotomayor (@ASotomayorEcu) August 18, 2020

Esta ausencia podría coincidir a la decisión del Team Ineos de que Carapaz sea el reemplazante de Bernal en el Tour de Francia.