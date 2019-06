Richard Carapaz quiere que el Movistar Team apueste por él, si no cambiará de equipo

LEA TAMBIÉN

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, que regresó al país hace una semana, tras ganar el Giro de Italia, ofreció una entrevista a France 24 –un canal de televisión por suscripción de origen francés- en la que de confirma que, ha recibido algunas ofertas para cambiar de equipo en el 2020.

“Hemos tenido propuestas de varios equipos, Ineos ha sido uno de ellos. Esa parte lo lleva mi manager, yo lo he dejado de lado porque es un poco agobiante para mí estar de reunión en reunión”, dijo.



Ineos ha mostrado interés en el ecuatoriano y se asegura que el equipo inglés le ha acercado una oferta de USD 1,7 millones anuales por tres temporadas. La cifra multiplica por 10 el sueldo actual de USD 170 000 que recibe en el Movistar.

Entrevista de France 24 en YouTube



Carapaz dijo que, para quedarse en el equipo español, este deberá apostar por él, 100 por ciento. “Lo he venido demostrando no solo ahora sino desde que me ha fichado. He tenido una línea ascendente, estamos en una cúspide y creo que soy un hombre en el cual debe fiarse. Esa es un poco la condición, que en futuras vueltas pueda ser uno de los que vaya a disputar” el título.



Si no hay esta apuesta total, se marcharía del equipo.



Mientras escucha estas propuestas, Carapaz ya se entrena en las rutas del Carchi. El Gobierno Parroquial de Tufiño publicó fotografías en su cuenta de Facebook, el trabajo que realiza el ciclista para el segundo semestre del año.

​



Permanecerá en Ecuador hasta el 20 de julio y luego retornará a Europa para competir en la Vuelta a España y otras carreras. También espera la respuesta de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo sobre la participación de la selección en el Mundial de Ruta que se realizará en Gran Bretaña del 22 al 29 de septiembre.