Carapaz festejó en el Chiles el primer aniversario del triunfo en el Giro de Italia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pedaleando solo rumbo al Chiles, Richard Carapaz celebró el primer aniversario del triunfo en el Giro de Italia. “Me quedé unos 5 minutos en silencio, tengo una conexión especial con la montaña”, dijo el carchense, la tarde de este martes 2 de junio, en una rueda de prensa virtual que ofreció desde Julio Andrade, en el Carchi.

Hace un año selló el triunfo más importante del ciclismo nacional. Relató que fueron las etapas 13 y 14 las claves para descontar la ventaja de un minuto y 20 segundos, para convertirse en el líder y luego consolidar su título hasta la etapa 21.



Dijo que el festejo de este primer aniversario fue sobrio. “Pedalié en solitario, como lo hago casi siempre”. En el Chile, ubicado a 4 000 metros de altitud, se sacó dos fotografías para su álbum. “Quisiera hacer un espacio (en su casa) con todo lo del Giro”, que incluirá sus ‘maglias rosas’, el trofeo, los cascos, y la bicicleta rosa.



Aún no tiene certezas porque la emergencia sanitaria por el covid-19 se mantiene en el mundo. “Aún existen aeropuertos que no se abren para los vuelos internacionales. No sabemos tampoco si en Europa vamos a tener que hacer cuarentena”.



Si está confirmado un entrenamiento colectivo que realizará con sus compañeros colombianos del Ineos antes de viajar a Europa. Si todo se normaliza irá a la Vuelta a Burgos, correrá la Terreno Adriático y el Mundial de Ruta antes del Giro, que será del 3 al 25 de octubre.



Casa adentro, también espera la nueva normalidad tras el covid-19. “Aún no sabemos si se realizarán torneos nacionales. Con los chicos de la Escuela Richard Carapaz queríamos hacer varios carreras”.



Destacó que tras su triunfo en el Giro de Italia, esperó que haya cambios en el país. “Si hay más ciclistas, pero no hemos visto un mayor trabajo en el deporte formativo”. Y, reveló que su aspiración en 5 o 10 años es tener un equipo profesional.