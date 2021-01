Los Bucks y los Trail Blazers recuperan el protagonismo en la NBA

Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers comenzaron a recuperar el protagonismo ganador en la NBA, en una jornada en la que el alero Gordon Hayward destacó como nueva figura de los Charlotte Hornets y la liga tuvo que cancelar un partido más por causa del covid-19.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió a la acción tras haberse perdido un partido y los Bucks no tuvieron ningún problema para ganar como visitantes por 99-121 a Orlando Magic, que sufrió la tercera derrota consecutiva.



Antetokounmpo, recuperado de los espasmos de espalda que le impidieron jugar en el partido anterior frente a los Cleveland Cavaliers, aportó 22 puntos y encabezó una lista de cinco jugadores de los Bucks que tuvieron números de dos dígitos, incluidos tres que llegaron a los 20 o más tantos.



El alero Khris Middleton mantuvo también su gran momento de forma como el complemento perfecto a Antetokounmpo y logró un doble-doble de 20 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, que permitieron a los Bucks (7-4) ganar el segundo partido consecutivo y el quinto en los duelos frente al Magic.



El escolta CJ McCollum reivindicó su gran momento de juego y con 30 puntos, seis rebotes y cinco asistencias se encargó de liderar el ataque de los Trail Blazers, que remontaron 17 tantos y derrotaron por 112-111 a los Raptors de Toronto.



McCollum, al margen de ser el mejor anotador de la noche, también se encargó de lograr la canasta ganadora cuando apenas faltaban 9.6 segundos para que concluyese el tiempo reglamentario.



El base Damian Lillard agregó 23 puntos, siete rebotes -todos defensivos-, repartió cinco asistencias, pero cometió ocho perdidas de balón que complicaron el resultado final de los Trail Blazers.



Gordon Hayward aportó 34 puntos como líder encestador de los Hornets y los mantuvo ganadores por cuarto partido consecutivo al imponerse 103-88 a los Knicks de Nueva York, que sufrieron la tercera derrota seguida.



Hayward, de 30 años, el gran fichaje del descanso invernal de los Hornets, confirmó que es el nuevo jugador franquicia y que se encuentra en su mejor momento como profesional, con promedio cercano a los 30 puntos.

El alero Harrison Barnes y el base DeAaron Fox encontraron su mejor toque de muñeca y se combinaron para aportar 51 puntos, que les permitieron ganar 127-122 a los Pacers de Indiana y romper racha de dos derrotas consecutivas.



Barnes anotó 30 puntos y atrapó ocho rebotes, mientras que Fox terminó con 21 tantos y nueve asistencias con los Kings (5-6), que habían perdido dos seguidos y cinco de sus últimos seis partidos.



El ala-pívot lituano Domantas Sabonis volvió a ser el mejor de los Pacers (6-4) al conseguir un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes que no impidieron la derrota del equipo de Indiana, la segunda consecutiva.



No jugaron un gran baloncesto, pero los Hawks de Atlanta encontraron el camino del triunfo ante los diezmados Filadelfia Sixers, a los que vencieron por 112-94, y rompieron racha de cuatro derrotas consecutivas.



El base Trae Young anotó 26 puntos, incluidas las primeras tres canastas del comienzo dominante de los Hawaks (5-5), que dejaron atrás lo que era la peor racha perdedora de la NBA.



El pívot camerunés Joel Embiid lideró a Filadelfia con un doble-doble de 24 puntos y 11 rebotes. El escolta novato Isaiah Joe tuvo 18 puntos, que no evitaron la derrota de los Sixers (7-4), que perdieron el tercer partido consecutivo.



Los Sixers utilizaron a nueve jugadores. Eso pudo haber parecido una abundancia de profundidad después de que Filadelfia se limitara a solo siete en la derrota en casa 103-115 del sábado ante los Denver Nuggets.



Las importantes bajas por lesión que sufren los Wizards de Washington, sin su estrella Russel Westbrook, no les impidieron jugar un gran baloncesto, con el escolta Bradley Beal (34 puntos) y el base brasileño Raúl Neto (16) de líderes, que los guiaron al triunfo por 128-107 frente a los Suns de Phoenix.



El escolta Dillon Brooks se erigió una vez más en el líder encestador de los Memphis Grizzlies y con 21 puntos y siete rebotes les ayudó a ganar a domicilio 91-101 ante los Cleveland Cavaliers.



La NBA anunció la cancelación del partido que iban a disputar los Dallas Mavericks contra los New Orleans Pelicans debido a los protocolos de salud y seguridad de Covid-19 y este martes tampoco podrá jugarse el Boston Celtics contra Chicago Bulls.