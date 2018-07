‘Bolillo’ retorna a la Selección pese a que no todos lo aceptan

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez, flamante entrenador de la Selección de Ecuador, llegará mañana, 30 de julio del 2018. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el entrenador ya tienen un acuerdo, pese a las opiniones que se oponen a su contratación.

En un sondeo que realizó este Diario, en su versión digital, entre el 18 y el 27 de julio, 24 820 personas no están de acuerdo con la contratación mientras que 3 428 sí respaldan su venida. El resultado de sondeos en otros medios es casi similar.



Sin embargo, la contratación tiene el respaldo de exseleccionados como Álex Aguinaga e Iván Hurtado, capitanes de la Selección mundialista de Corea-Japón 2002.



A su arribo, ‘Bolillo’ se reu­nirá con el Directorio y la Comisión de Selecciones de la FEF. Allí se hablará de la posibilidad de que Ecuador no juegue los partidos amistosos de septiembre, porque el objetivo es determinar fechas para los microciclos de la Tricolor.



El martes se oficializará la hoja de ruta en cuanto a los cotejos amistosos. Según el calendario de la FIFA, este año habrá actividad en septiembre (3 y 11), en octubre (7 y 17) y en noviembre (12 y 20).



Está previsto que el entrenador sea presentado en Guayaquil el miércoles 1 de julio y posteriormente viajará a Quito para conocer las instalaciones de la Casa de la Selección. La agenda incluirá su asistencia a los partidos del campeonato nacional del fin de semana.



“Esperamos confirmar lo más pronto la agenda de partidos amistosos, las fechas, los rivales y las ciudades”, manifestó Carlos Villacís, presidente de la FEF. En primera instancia, el directivo habló de enfrentarse a Perú y a Costa Rica, en septiembre. Sin embargo, estos quedarían descartados.



Uno de los primeros planteamientos del DT sería utilizar ese tiempo para conocer a los futbolistas con los que contará en sus primeros trabajos.



Luego de los microciclos de septiembre, en los que el ‘Bolillo’ Gómez pretende acercarse a los futbolistas del medio local y a los que están en las ligas del extranjero, definirá su primera convocatoria.



Lo hará para los juegos amistosos de octubre, frente a Omán y Catar (por confirmar).



Esos fueron anunciados por la FEF, y se disputarían en Doha, capital catarí. Allí se marcaría el debut oficial del DT, que regresará al país tras dirigir a Panamá en el último Mundial de Rusia 2018.



Aún no se ha definido si la Tri disputará partidos en noviembre. El plan se armará considerando que en el 2019 se jugará la Copa América de Brasil y arrancarán las eliminatorias para el Mundial del 2022.



Jorge Célico, director de las divisiones formativas de la FEF y que se desempeñó como interino de la Selección, dijo que entregará un informe al nuevo técnico. “No lo conozco en persona, pero conversaremos para hacer un trabajo coordinado”, anticipó.



Célico seguirá como director de selecciones menores y trabajará cerca de Gómez.

El contrato con el técnico será hasta el final de las eliminatorias y tendrá una cláusula con posibilidad de extenderse en caso de clasificarse al Mundial 2022. “Hay que aclarar que el presupuesto será de USD 1,3 millones para todo el cuerpo técnico, por año”, dijo Villacís.



Su antecesor, Gustavo Quinteros, percibió un sueldo anual de USD 1,1 millones.



¿Polémica por derechos de TV para eliminatorias?



El Directorio de la FEF recibió un informe de la Comisión encargada de elaborar las bases para la licitación de los derechos de TV para el ámbito internacional y de Internet de los partidos de la Selección en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Villacís explicó que al iniciarse el trabajo de la Selección con el DT Gómez se necesitarán recursos para viáticos, primas, dietas y más gastos. Una de las fuentes de ingreso será la venta de los derechos de TV.



Álex de la Torre, vicepresidente de la FEF, confirmó que la licitación está en marcha después que se declarara desierta, en el primer llamado.



Según De la Torre, la FEF invitó a 10 empresas. “La semana pasada se reunió la Comisión de Bases, que fue nombrada por el Directorio. Esta comisión elaboró y presentó las bases. El Directorio aprobó y decidió invitar a 10 empresas. El proceso debe seguir y debemos ver el resultado final”.



La base mínima, determinada en la licitación, parte de USD 14 millones y se estableció un premio adicional del 10% de la oferta en caso de clasificación al Mundial.



La FEF seguirá con el proceso a pesar de que la Liga Profesional pidió a la FEF “que se abstuviese de firmar contratos de larga duración”. Esto porque el período de Villacís concluirá en enero del 2019 y “podría comprometer a una nueva directiva”.