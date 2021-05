Barcelona, Independiente y Liga de Quito serán locales en una semana clave en sus grupos de Copa Libertadores 

Barcelona pondrá a prueba su localía en la Copa Libertadores. Este martes 4 de mayo del 2021, los amarillos recibirán a Boca Juniors, por la tercera fecha del Grupo C. Con seis puntos en la tabla disputará el primer lugar y tratará de seguir sumando puntos claves. Liga de Quito, en el Grupo G, y el Independiente del Valle, en el Grupo, también serán locales esta semana.

El DT Fabián Bustos confía en seguir con la buena racha. El goleador Carlos Garcés tuvo descanso el fin de semana para que llegue en buen nivel ante Boca. El técnico anticipó que será un partido complicado. "Hemos hecho un análisis de Boca y esperamos hacer un buen partido. Hay que ver cómo van jugar. En el torneo argentino y en Copa ha jugado con distintos sistemas tácticos. Lo hizo en la altura, veremos cómo juegan y los analizaremos", manifestó el DT.



El mismo optimismo tiene Pablo Repetto, el DT de LDU. El DT está convencido que Liga hará un buen papel ante Flamengo, este martes en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos, que ganaron a Macará 2-1, por el campeonato local, se enfocaron inmediatamente en la Libertadores.



Los jugadores que fueron titulares ante Macará solo realizaron actividades recreativas ayer y los suplentes hicieron fútbol, en el complejo de Pomasqui.

El cuerpo médico y físico hizo evaluaciones a la plantilla, en la que solo hay golpeados.



Reppeto ante Macará utilizó una línea de tres defensores, en la que se destacó Anderson Ordóñez. “Vamos a ir evaluando partido a partido. El equipo se está adaptando. No les puedo asegurar que usaremos ese esquema ante Flamengo”, agregó el DT.



Los albos harán fútbol hoy en el complejo de Pomasqui para definir el plantel que utilizará mañana por la Libertadores. La delegación del Flamengo tenía previsto llegar a Quito sin los futbolistas Gerson y Rodrigo Caio, por lesiones.



El miércoles 5, en cambio, Independiente del Valle buscará sanar su herida de la goleada ante Palmeiras y recibirá a Universitario de Perú. El equipo, dirigido por Renato Paiva, contará con el grupo completo. El único resultado que le ayudará a los rayados a recuperar espacio será el triunfo.



Martes 4 de mayo

Grupo C

Barcelona vs. Boca Juniors

19:30/ Estadio Monumental



Grupo G

Liga de Quito vs. Flamengo

19:30 / Estadio Rodrigo Paz Delgado



Miércoles 5 de mayo

Grupo A

Independiente del Valle vs. Universitario

17:00/ Estadio Rodrigo Paz Delgado

