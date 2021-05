Barcelona festeja su cumpleaños 96 con un sufrido triunfo 2-1 ante Delfín 

Barcelona sufrió, pero ganó en el día de su cumpleaños. El vigente campeón del fútbol ecuatoriano venció 2-1 a Delfín en el estadio Monumental este sábado 1 de mayo, por la fecha 10 del campeonato nacional. La victoria le volvió a ubicar como puntero momentáneo del torneo en el día de su cumpleaños 96.

Con goles de Sergio López, a los 44 minutos, y otro de Leonel Quiñónez, a los 90+6, el equipo guayaquileño sufrió para ganar a los manabitas. Jhon Jairo Cifuente anotó el descuento para el Delfín, que terminó con 10 por la expulsión del golero Johan Padilla, en el segundo tiempo.



Fue un cotejo polémico, de acciones discutidas y con las decisiones del árbitro central Mario Romero cuestionadas. Barcelona salió a dominar la cancha con una base de cuatro titulares habituales y siete alternantes. El DT Fabián Bustos guardó a los estelares pensando en el partido ante Boca Juniors, por la Libertadores.



En el primer tiempo, Barcelona tuvo la oportunidad de abrir el marcador mediante un tiro penal. Gonzalo Mastriani cayó en el área manabita y Romero sancionó el penal. Hubo una discusión entre Sergio López y Gabriel Cortez. El ‘Loco’ quería patear el lanzamiento, pero López se adueñó de otra pelota y ganó la pulseada.



Matías Oyola intervino y finalmente se resolvió que ejecutara López. Cortez se retiró enojado y pateando la pelota. Finalmente, el ‘Negro’ López falló el tiro penal. El golero Johan Padilla atajó el lanzamiento y puso el camino cuesta arriba para los amarillos.

El gol de los toreros llegó antes de cerrarse el primer episodio. Y también tuvo polémica. López, el mismo que falló, el penal logró empujar la pelota al fondo del arco en medio de empujones dentro del área. El árbitro decretó el gol y López gritó emocionado el tanto. Cortez, incluso, se acercó a abrazarlo en el festejo.



El segundo episodio también fue bravo. Barcelona salió a buscar otro gol y Delfín también mostró su vocación ofensiva. En un desborde los visitantes, Michael Chalá cometió una falta y se sancionó el penal para los manabitas. Jhon Jairo Cifuente, el ‘Degollador’, se paró para convertir el lanzamiento y poner el 1-1.



Eso obligó a Barcelona a entrar en desesperación. A los 72 minutos, el golero Johan Padilla se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. El guardameta demoró en la reanudación del juego y recibió la primera amarilla. Volvió a demorar y Romero no dudó en expulsarlo por demorar el juego.



Eso generó una ola de reclamos y el partido se pausó ocho minutos. Barcelona tuvo la oportunidad de marcar en los pies de Leonel Quiñónez, pero el lateral torero remató por encima del arco. Bustos debió acudir a los titulares: Damián Díaz, Emmanuel Martínez y Michael Hoyos, pero no alcanzó.



En el sexto minuto de compensación, Barcelona encontró el ansiado tanto. Leonel Quiñónez cerró una serie de pases consecutivos y empujó la pelota al fondo del arco desatando la locura de los amarillos que jugaron de negro, por la camiseta conmemorativa.



Los amarillos llegaron a 22 puntos y amanecen de punteros esperando el resultado de Emelec. El ‘Bombillo’ será el siguiente rival de los canarios, en la fecha 11 del campeonato. Antes tendrá que enfrenta a Boca Juniors, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.