LeBron James, el 'rey' que tuvo una infancia complicada

LeBron James (izq.) Kareem Abdul-Jabbar, en la noche histórica que rompió el récord de puntos en la NBA. Foto: EFE

Redacción Deportes y EFE

LeBron James dice que puede jugar un par de años en la NBA. Es probable que sea así porque es un profesional a tiempo completo. Se cuida en todo, desde el agua que toma, hasta los alimentos que consume. Pero sobre todo la perseverancia ha sido la característica que lo convirtió en el 'rey' de la NBA, del baloncesto.

La trayectoria de LeBron James ha estado repleta de profecías y de adjetivos grandilocuentes, pero tras convertirse el martes 7 de febrero del 2023 en el máximo anotador de la historia ya nadie puede dudar de que es un digno merecedor del trono de la NBA.

Pero superar la legendaria marca de puntos totales de Kareem Abdul-Jabbar, vigente desde 1989, le garantiza a LeBron un lugar en la eternidad de la NBA.

Las marcas en la NBA

En un deporte como el baloncesto obsesionado con las estadísticas, dos marcas históricas parecían casi inalcanzables: los 100 puntos de Wilt Chamberlain en un solo partido y el récord de 38 387 puntos acumulado por Abdul-Jabbar. Ahora James tiene 38 390.

Todo apunta que en el algún momento caerá el registro de Chamberlain -especialmente con la explosión ofensiva de la NBA en los últimos años-, pero para destronar a Abdul-Jabbar hacía falta no solo un día perfecto sino una carrera mayúscula y al alcance exclusivamente de los tocados por los dioses.

¿De dónde es el ‘rey’ LeBron?

Lebron Raymone James nació en Akron, Ohio, hace 35 años. Su madre (Gloria James) lo tuvo con 16 años. Su padre (Anthony McClelland) tenía graves problemas con el alcohol.

La infancia de LeBron fue difícil. Así lo reconoce en el documental More Than Game (Más que un Juego) sobre su vida. “Nunca me quejaba, si lo estábamos pasando mal no sacaba nada con protestar. Cuando mi madre me decía que teníamos que irnos, yo preparaba mi bolso y nos marchábamos”, admitió el histórico jugador de la NBA.

Las carencias en su niñez

“Recuerdo a mi madre verme triste cuando me decía que por culpa de ciertas situaciones tenía que irse unos días y que yo debía ir a vivir con uno de mis entrenadores. De niño solo me importaba que cuando me despertara al día siguiente, mi madre estuviese viva o a mi lado. Eso era porque no quería quedarme solo, por lo que pasaba mucho miedo”, comentó James.

El ‘rey’ del baloncesto reconoció en el documental que había días en los que no sabía dónde iban a dormir. “No teníamos un lugar de residencia fijo. Lo más duro para mí era cambiarme de colegios a cada rato, hacer amigos, sentirme a gusto con un grupo de amigos y luego tener que marcharme”.

Sus inicios y los triunfos de Lebron

Ambición, longevidad y espíritu competitivo. Esas tres cualidades (elevadas a la enésima potencia) han modelado la carrera de LeBron Raymone James.

Desde su etapa en el instituto St. Vincent-St. Mary High School ya circulaban rumores por los corrillos de la NBA sobre un chico de Ohio con unas cualidades excepcionales y un físico privilegiado que amenazaba con hacer temblar el mundo del baloncesto.

Una inolvidable portada de la revista Sports Illustrated en 2002 alimentó aún más las expectativas con un titular que le ha acompañado toda su trayectoria: ‘El elegido’.

LeBron se saltó la etapa universitaria y se lanzó de cabeza a la NBA, donde fue elegido en el número del ‘draft’ de 2003 por los Cleveland Cavaliers. Con 2,06 metros de estatura y 113 kilos, su impacto en el equipo de su estado natal fue inmediato.

LeBron fue novato del año en su aterrizaje en la NBA, llevó a los Cavaliers a los ‘playoffs’ en su tercera temporada y en el curso 2006-2007 les clasificó para las Finales, donde cayeron por 4-0 ante los emblemáticos San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker.

Ganador del MVP en 2009 y 2010, LeBron dejó Cleveland justamente en 2010 camino de los Miami Heat. En Miami encontró un equipo mucho más potente que en Cleveland y formó un trío fantástico junto a Dwayne Wade y Chris Bosh.

Cleveland, su casa

Tal vez el giro que mejor explica el legado deportivo de LeBron sea su vuelta en 2014 a casa, a Cleveland, después de que en su salida a Miami fuera tildado de traidor.

Tenía una misión entre ceja y ceja: darle a los Cavaliers su primer título de la NBA. LeBron, con ayuda de un jovencísimo Kyrie Irving, se echó el equipo a la espalda y llegó a cuatro Finales consecutivas contra los Warriors (2015-2018).

Golden State se llevó tres de ellas, pero LeBron consiguió su objetivo en la de 2016, con un impresionante séptimo partido fuera de casa -y un taponazo a Andre Iguodala en el desenlace- que pasó a la historia de la liga (los Cavaliers remontaron un 3-1 en contra).

LeBron se fue y fichó por Los Ángeles Lakers en el 2018, que ansiaban un líder tras la retirada de Kobe Bryant y con quienes ganó el anillo de la burbuja en 2020 (cuarto título de LeBron y último hasta el momento).

¿Hasta cuándo jugará?

Con 38 años y en su vigésima temporada en la liga, LeBron sigue desafiando el paso del tiempo y está promediando en los Lakers unos fabulosos 30 puntos, 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por encuentro. Como comparación y también como prueba de su extrema longevidad -presta muchísima atención al cuidado de su cuerpo-, las estadísticas de toda su carrera son de 27,2 puntos, 7,5 rebotes y 7,3 asistencias.

Además de su corona como máximo anotador, LeBron es también el cuarto jugador con más asistencias en la historia de la NBA pese a no ser un base y el trigesimosegundo con más rebotes aunque no es un pívot. A lo largo de su carrera ha mostrado un espíritu competitivo feroz que también le llevó a ganar dos medallas de oro olímpicas (Pekín 2008, Londres 2012).

¿Cuánto gana?

La revista Forbes le situó el año pasado en el número dos de su lista de los deportistas con más ingresos solo por detrás de Leo Messi con unos USD 121 millones.

Dos tercios de esos ingresos fueron por patrocinadores como Nike o por sus intereses fuera del baloncesto como su entrada en Hollywood, donde, por ejemplo, protagonizó y produjo la película ‘Space Jam: A New Legacy’ (2021).

LeBron ha asegurado que pretende seguir jugando algunos años más en la NBA por lo que su récord como máximo anotador continuará creciendo y creciendo.

