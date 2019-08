Fernado Aloso: ‘Estoy muy contento con mi progreso en el pilotaje de Dakar’

LEA TAMBIÉN

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y ganador del último Mundial de Resistencia (WEC), que completó un test de cuatro días en Namibia con el Toyota Hilux que disputará la próxima edición del Rally Dakar -en enero y en Arabia Saudí-, manifestó que está "muy contento con el progreso" experimentado y que ya empieza "a entender el pilotaje en dunas".



"Estoy muy contento con mi progreso después del test de esta semana y estoy empezando a entender mucho mejor el pilotaje en dunas", comentó Alonso, en declaraciones difundidas por Toyota Gazoo Racing, el equipo nipón que confirmó el pasado martes 20 de agosto de 2019 que volverá a unir sus lazos con el genial piloto asturiano después de su exitosa campaña en el Mundial de Resistencia.



"Gracias a la experiencia de Glyn (Hall, jefe de equipo de Toyota) y Giniel (de Villiers, piloto de rallys surafricano, ganador del Dakar en 2009, que le acompañó en las pruebas de esta semana) hemos experimentado un importante avance", explicó Alonso, que aún no ha confirmado oficialmente, como todo apunta, que en enero disputará el gran rally del desierto, en Arabia Saudí.





"Ha estado muy bien; ha sido muy interesante ver el progreso junto al equipo, entiendo cada vez más y más el pilotaje en las dunas. Pero no sólo hemos rodado en dunas, lo hemos hecho en terrenos diferentes", comentó Fernando, de 38 años.



"Estoy muy contento, pero aún queda mucho camino por recorrer. Me tomo toda esta preparación como una especie de aventura; voy paso a paso, partiendo desde cero y mejorando cada día", manifestó el piloto ovetense.



"Siempre hay un punto competitivo, que supongo que aflorará y saldrá a relucir en su momento, cuando llegue el día. Como dije, aún queda mucho camino por recorrer. Hay que ir paso a paso y disfrutar de cada kilómetro", indicó el astro astur, autor de las 32 victorias y las 22 poles que cuenta España en toda su historia en Fórmula Uno, categoría de la que Alonso se despidió (al menos, de forma momentánea) el año pasado, en busca de nuevos retos, después de 17 temporadas.



"Estoy muy contento con toda la ayuda que me está prestando el equipo, que es muy consistente y muy competitivo; y eso es algo que me quita un gran peso de mis espaldas", apuntó Alonso, que el pasado mes de junio ganó por segunda vez, con Toyota, las 24 Horas de Le Mans (Francia), donde se aseguró, junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, el Mundial de Resistencia.



"Gracias a Giniel y a Glyn, y a todo el equipo, tengo menos cosas de las que estar pendiente, menos cosas que tener en mi cabeza", apuntó.



"El coche es competitivo y el equipo está ahí y tienen una gran experiencia. Sobre todo Glyn (Hall), él ya ha preparado muchas veces un Dakar; y sabe todo lo que es necesario hacer en cada momento. Estoy muy protegido con ellos; y estoy muy contento", manifestó Alonso este viernes 23 de agosto de 2019 después de concluir el test de cuatro días en el desierto de Namibia.