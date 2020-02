Auquita, la apuesta de Aucas para captar nueva hinchada

LEA TAMBIÉN

Después de cuatro meses de reuniones, bocetos e ideas, el departamento de marketing de Aucas pudo presentar ante los hinchas a su mascota Auquita. Este bonachón personaje representa a un amazónico de la comunidad Shuar.

Según Óscar Garzón, gerente de maketing del club, la idea de crear un personaje como este nació de la necesidad de captar más hinchada. También de refrescar la imagen institucional y tener un acercamiento con los niños.



“Hicimos varios bocetos. El proceso creativo inició hace cuatro meses después de que planteáramos la idea de crear una mascota oficial que nos sirva como puente con los niños y que además tenga toda la identidad de Aucas”, dice Garzón, quien hace tres años fue responsable de la creación de Leo Nacho, la mascota oficial de El Nacional.

El personaje guarda armonía con el escudo del club. El Shuar cambió la lanza por una matraca. También está acompañado de un balón y ya no usa taparrabo.



“Le dimos identidad al personaje. La idea original contemplaba al indígena con todos sus elementos. Tenía una lanza y taparrabo, pero los eliminamos, porque queríamos una mascota que no sea agresiva, sino que sea amigable con el público”, explica Garzón.



El diseñador quiteño Juan Carlos Maldonado fue el encargado de crear la mascota. Junto a Garzón le dieron personalidad al personaje, que desde el domingo 9 de febrero se cristalizó el proyecto que se venía ‘cocinando’ desde el año pasado y que apenas hace cuatro meses recibió luz verde.



El departamento de marketing de ‘Papá’ guarda con recelo el nombre del afortunado hincha que se viste de Auquita. Como parte del trato, el aficionado no puede hablar con los niños, tampoco puede ser visto sin la máscara de indígena.



Por eso también elaboraron un manual de ‘comportamiento’. Auquita puede saltar, hacer cascaritas, correr y celebrar los triunfos del equipo del DT Máximo Villafañe. Pero no puede gritar, ni conversar.



“Hubo un hincha que se ofreció para vestir el traje. No tuvimos que darle ninguna indicación, porque ya sabía cuál es el comportamiento de Auquita. Nos explicó que ya tiene experiencia en este tipo de trabajos”, dijo Garzón.

El objetivo es que la mascota esté presente en todos los eventos que tenga el club. Para ello, tiene accesorios específicos. Cuenta con los tres uniformes oficiales del 2020, para cuando el equipo sea local. También un traje de gala para eventos especiales.



La indumentaria de la mascota es otro enganche para las marcas. Su camiseta tiene espacio publicitario propio. Está abierto para que cualquier empresa pueda pautar. Auquita utiliza el dorsal 75, en homenaje al aniversario de la institución.



Su debut en torneos oficiales será este viernes 14 de febrero, cuando los orientales reciban al Delfín, en la primera fecha de la LigaPro.



Eso sí, no podrá estar presente en el juego de vuelta de la Copa Sudamericana, ante Vélez Sarsfield. La Conmebol no permite que participen mascotas de los clubes.