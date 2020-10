Aucas mantiene su buena racha de local con un triunfo sobre Técnico Universitario, por el torneo local 

LEA TAMBIÉN

Aucas venció 2-1 con Técnico Universitario este sábado 17 de octubre en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la fecha dos de la segunda etapa de la LigaPro 2020. Maximiliano Barreiro (43') y Víctor Figueroa (73', de penal) le dieron el triunfo al equipo oriental. Juan David Jiménez (57') descontó para los ambateños.

Con el triunfo, los orientales sumaron 4 puntos y ratificaron su buena campaña de local para el arranque de la segunda etapa. Esta vez, el objetivo del plantel quiteño será disputar la final del Campeonato Ecuatoriano contra Liga de Quito y clasificarse por primera vez en su historia a la Copa Libertadores.



Por su parte, el 'rodillo rojo' no despierta, tras un buen arranque en la primera etapa, y sumó su cuarta derrota consecutiva en la LigaPro. El partido fue intenso y vistoso. Lejos de defenderse, el Técnico Universitario fue un equipo que embistió sin temor al Aucas y lo incomodó durante la mayor parte del encuentro.



La primera oportunidad llegó al minuto 28. El Aucas fallaba en la marca y Henry Patta envió un potente remate desde fuera del área, que fue despejado hacia el tiro de esquina por el golero Damián Frascarelli.



Al Aucas le había costado atacar durante el primer tiempo y se adelantó en el marcador al minuto 43 gracias a una brillante jugada colectiva. Sergio López envió un balón desde el mediocampo y la pelota fue bajada con la cabeza por Víctor Figueroa a Maxi Barreiro, quien solo tuvo que empujar el balón al arco.



El cuadro oro y grana se perdió un segundo tanto al arranque de la segunda parte, cuando Leandro Azulgaray falló en un mano a mano con Walter Chávez y Janus Vivar no cabeceó con precisión en el rebote.



La igualdad llegó al minuto 57. El colombiano Juan David Jiménez controló el balón sin marca y anotó un golazo desde fuera del área con un potente remate hacia la esquina derecha.



El Técnico empezaba a generar más jugadas de ataque, pero su mediocampo quedó diluido con la lesión de Stiven Tapiero (70') y un penal a favor del Aucas. Al minuto 73, Jiménez jaló la camiseta de Sergio López en el área durante un tiro de esquina y Figueroa se encargó de cobrar el lanzamiento para darle el triunfo al equipo oriental.



Sin Tapiero y con poca precisión, el Técnico no logró emparejar el compromiso más allá de una acción polémica al minuto 76, cuando los jugadores reclamaron una mano de Richard Mina.



En la siguiente jornada, Aucas visitará al Mushuc Runa y Técnico Universitario será local frente a Delfín en el estadio Bellavista de Ambato.