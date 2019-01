El DT Eduardo Favaro admite que Carlos Feraud es una opción para Aucas 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Eduardo Favaro, el entrenador uruguayo de Aucas, admitió este miércoles 30 de enero del 2019 que el nombre de Carlos Feraud es una posibilidad para el plantel oriental. Incluso dijo que en el caso de no ser el lojano hay otras alternativas en carpeta para cerrar las contrataciones del equipo oriental en este año.

El ‘Lolo’ detalló que no el juego ante el Deportivo Quito, el viernes en la noche será el último de la pretemporada y de allí quedará listo para el arranque del torneo. “Sabemos que el campeonato será muy competitivo con 10 equipos que van a pelear los primeros lugares. Estamos ilusionados con hacer un buen torneo. Liga, Emelec y Barcelona tienen el mayor presupuesto y mantienen su jerarquía. Delfín, Deportivo Cuenca se han reforzado muy bien”, dijo el estratega.



Una de las preocupaciones del cuerpo técnico y la directiva es el estado de salud de Juan Lara. El zaguero está en un tratamiento médico y no se ha entrenado con normalidad. Eso abriría la puerta para que Javier Quiñónez y los dos zagueros centrales que están en la Selección Sub 20 (Richard Mina y Gustavo Vallecilla) peleen la titularidad.



La fiesta del plantel oriental será el viernes en horas de la noche. En el caso de cerrar la contratación de otro volante, el jugador pudiera estar en la presentación. Está previsto que la directiva mantenga una nueva reunión para tratar de cerrar el acuerdo con Diego Herrera, el empresario de Feraud.

​