Atlético Mineiro clasificó a la final del Campeonato Carioca con el volante ecuatoriano Alan Franco de titular

Atlético Mineiro selló su clasificación a la final del Campeonato Mineiro al derrotar a domicilio 3-0 (5-1 en el global) al América-MG. El partido se jugó la noche del miércoles 5 de agosto del 2020, en el estadio Raimundo Sampaio.

En el ‘Galo’ el mediocampista ecuatoriano Alan Franco fue titular, mientras que el también tricolor Juan Cazares no figuró en la convocatoria.

Cazares no ha sido tomado en cuenta en los últimos partidos del Mineiro producto de una lesión. A ello se suma los rumores de la prensa brasileña sobre su futuro.



Medios de ese país aseguran que el ‘Galo’ lo ofreció al Tigres de México a cambio del atacante chileno Eduardo Vargas. El contrato de la ‘Perla’ con el ‘Galo’ culmina en diciembre del 2020.



Por su parte, Franco reapareció en el conjunto de Minas Gerais luego de perderse el partido de ida por suspensión. Disputó su tercer compromiso y el primero en condición de titular. Jugó hasta el minuto 67, cuando fue reemplazado por Jair.



Según explicó el DT Jorge Sampaoli en la rueda de prensa posterior al partido, al apostar por una línea de tres en el fondo (Gabriel-Alonso-Réver) necesitaba un volante con las características del ecuatoriano para darle mayor dinamismo al mediocampo.



Durante el tiempo que permaneció en cancha, Franco fue el generador de juego ofensivo del Mineiro, buscando asociarse de manera constante con el tridente ofensivo conformado por Savarino-Keno-Marroni.



El Mineiro contó con la ventaja de la victoria en el partido de ida. Por eso en el primer tiempo le cedió la iniciativa al conjunto visitante, que tuvo en Alé y Ademir a sus principales referentes en ataque.



Los goles llegaron en el complemento. Réver (55’) puso la primera de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Savarino. Minutos más tarde, Marrony (72’) aprovechó una salida en falso del golero Airton para enviar el esférico al fondo de las redes y marcar el 2-0.



El tercer tanto llegó con complicidad de Airton. Savarino (85’) realizó un disparo en el interior del área que el meta de 26 años no pudo contener. El esférico se coló entre sus piernas para el desazón de los jugadores del América.



La final del Campeonato Carioca se jugará a doble partido el 26 y 30 de agosto. El Atlético Mineiro se enfrentará al Tombense, que dejó en el camino al Caldense.