El revés más duro de la 'era Simeone' con el Atlético llegó en Dortmund 

El Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de esta temporada en la Liga de Campeones al caer por un contundente 4-0 en el campo del Borussia Dortmund, que quedó como líder en solitario del grupo A, este miércoles tras este duelo de la tercera jornada.

El belga Axel Witsel firmó en el minuto 38 el único gol de la primera parte y en la segunda sentenciaron el portugués Raphael Guerreiro (73 y 89) y el inglés Jadon Sancho (84) . Fue el revés más duro de la 'era Simeone'.



Dortmund y Atlético llegaban al partido con un pleno de 6 puntos tras ganar sus dos primeros partidos en esta edición. Ahora los alemanes se destacan con 9 unidades, mientras que los rojiblancos siguen con esas 6, todavía con clara ventaja sobre el resto. Mónaco y Brujas empataron 1-1 en Bélgica este miércoles y tienen un punto cada uno.



Tras las victorias por 2-1 en Mónaco y por 3-1 sobre el Brujas en el Metropolitano, el Atlético, quinto actualmente en la Liga española, sufre su primer frenazo en esta competición y su primera derrota desde la caída liguera por 2-0 en Vigo a principios de septiembre.



Al Borussia Dortmund todo le sonríe en este inicio de curso.

BVB 4-0 ATM (FT) - Es la PEOR DERROTA de la era Simeone al frente del Atlético de Madrid, que no perdía por semejante diferencia desde un 5-0 contra el Barcelona en 2011 (con Gregorio Manzano). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 24 de octubre de 2018



Además de sus 9 puntos de 9 posibles en el grupo A de la Champions, el equipo germano es líder de la Bundesliga con tres puntos de ventaja sobre el segundo.



En el duelo del miércoles, las fuerzas estuvieron niveladas en el arranque, con los dos equipos estudiándose con prudencia.



La primera gran ocasión la tuvieron los alemanes, con un robo de balón de Witsel a Koke Resurrección en la frontal del área, para enviar un disparo que el arquero Jan Oblak detuvo.



En el 27, un centro de Thomas Lomar dejó en buena situación a Diego Costa, que no estuvo rápido y terminó perdiendo el balón, en la noche en la que reaparecía tras una lesión muscular.



El equipo amarillo abrió el marcador en el 39, obteniendo premio a su insistencia: Witsel se hizo con un balón en la frontal del área y envió un tiro que, tras tocar en Saúl Ñíguez, acabó alojado en las redes de la portería visitante.

Efectividad alemana

En la segunda mitad, el Atlético intentó despertar de su letargo y arrancó con más mordiente ofensiva.



Un remate de Saúl se fue rozando el palo del arco defendido por el suizo Roman Bürki en el 49 y el propio Saúl envió al larguero en el 52.



Pero los alemanes controlaron la situación.



Filipe Luis consiguió despejar en el 65 un ataque de Marco Reus y el marroquí Achraf Hakimi, que no estuvieron rápidos, pero el segundo del Dortmund llegó poco después: Achraf envió un pase al centro del área y el portugués Raphael Guerreiro remató a la red en el 73.



El Atlético reaccionó con rabia y el argentino Ángel Correa envió al palo en el 77. Pero no era la noche del Atlético, que no pudo reengancharse al partido y fue derrotado en el Signal Iduna Park.



El Dortmund se regaló incluso dos goles más. En el 83, Achraf lideró un contragolpe y regaló un pase de la muerte para que Jadon Sancho empujara a la red.



En el 89, Guerreiro sumó el segundo de su cuenta particular, aprovechando un fallo de Filipe Luis.



En la cuarta jornada, el Atlético intentará corregir el rumbo y poder pelear por el liderato, midiéndose de nuevo al Borussia Dortmund, pero esa vez en el Metropolitano de Madrid, el martes 6 de noviembre.