Las Asociaciones Provinciales de Fútbol reclaman recursos pendientes a la Ecuafútbol y presentaron un pedido

El documento está firmado por Omar Estupiñán, de la Asociación de Esmeraldas y en representación de todas las asociaciones provinciales, y fue dirigido al Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Allí presentaron tres pedidos puntuales a la máxima organización del fútbol ecuatoriano.



El primer planteamiento es que se permita a cada Asociación Provincial evaluar la realización de los campeonatos provinciales de la Segunda Categoría para este año. Esto por los problemas económicos que registran los equipos de fútbol debido a la pandemia del coronavirus. Se sugiere que sea obligatorio para las Asociaciones que tienen tres clubes y asimismo no se sanciones a los clubes que no deseen participar en las organizaciones que tienen más de tres equipos.



En el segundo punto se exige la entrega de recursos económicos para solventar las necesidades que tienen las Asociaciones. “Desde el mes de octubre del 2019 no hemos recibido ningún desembolso de recursos”, se reclama en el oficio de las Asociaciones. También se pide suspender definitivamente el campeonato Sub 17 de la Segunda Categoría para ahorrar recursos de los arbitrajes que corren por cuenta de las Asociaciones.

Ante la compleja situación que vive Ecuador por la pandemia, las Asociaciones provinciales de fútbol profesional solicitan a la #FEF libertad para poder organizar los torneos de segunda categoría en cada una de las provincias. pic.twitter.com/XOQX1xyxCN — Diálogo Deportivo ⚽️ (@dialogodeport) April 20, 2020



La FEF no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el reclamo. Está previsto que en los próximos días se realice una reunión del Directorio donde se tratará este pedido de las asociaciones provinciales.