Argentina sufrió dos bajas más antes de enfrentarse a Ecuador y Bolivia por las eliminatorias de Catar 2022

El arquero Juan Musso y el mediocampista Giovani Lo Celso serán bajas en la selección de Argentina para enfrentarse a Ecuador, el próximo 8 de octubre de 2020, en el inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Según confirmó Diario Olé, el arquero del Udinese sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha en un trabajo de definición que realizaron los jugadores este 5 de octubre de 2020 en el predio de Ezeiza. Y en su lugar el entrenador de la Selección convocó a Jeremías Ledesma, del Cádiz.

#SelecciónMayor El arquero Juan Musso y el mediocampista Giovani Lo Celso serán baja para la doble fecha de octubre ante Ecuador y Bolivia.



Por otra parte, Lo Celso arrastraba una molestia muscular en el muslo izquierdo, lesión que no le permitió participar de la goleada del Tottenham al Manchester United del último fin de semana. El DT Lionel Scaloni no llamará a nadie para reemplazarlo.



Ellos se suman a la lista de bajas que registra Argentina, para sus partidos contra Ecuador y Bolivia, el 8 y 13 de octubre. En total, son nueve los jugadores –respecto a la convocatoria inicial- con los que Scaloni no contará.



Musso y Lo Celso se agregaron a Germán Pezzella, Nico González, Renzo Saravia, Walter Kannemann y Marchesín, todos por inconvenientes físicos, y por decisión del entrenador no viajaron Cristian Pavón ni Leonardo Balerdi.